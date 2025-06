Listas parlamentarias: FA acusó "obstinación" y "ambivalencia extraña" de la DC

Una acalorada discusión se vivió este miércoles en El Primer Café de Cooperativa entre el presidente de la Democracia Cristiana (DC), el diputado Alberto Undurraga, y el secretario general del Frente Amplio (FA), Andrés Couble, lo que confirmó profundas diferencias sobre la estrategia electoral del progresismo y los futuros pactos.

Undurraga inició el debate al explicar la decisión de la falange de no participar en las primarias del oficialismo, pero de apoyar abiertamente a la candidata presidencial del Socialismo Democrático, Carolina Tohá.

El parlamentario enfatizó que, si bien por ley los militantes democratacristianos no pueden votar en primarias de otros pactos, no les es "indiferente" el resultado y, además, reveló un acuerdo con Tohá para "construir un camino para un encuentro y una convergencia programática" basada en propuestas de crecimiento económico, seguridad, vivienda y descentralización, planteando la posibilidad de "reservas" en el programa, como en el caso del proyecto de aborto sin causales, que la DC rechaza.

"Respecto al tema parlamentario", puntualizó Undurraga, "hemos señalado desde el principio que nos interesa converger y tener una lista común con el Socialismo Democrático. Ya la tuvimos en la en la lista de concejales -que es donde mayor se expresa lo más político- con el PS y el PPD, y tenemos la confianza de que hacia allá vamos a ir".

"En privado, buena parte del Socialismo Democrático nos señala que les parece que la idea que planteamos nosotros de dos listas va a ser, en la práctica, lo que va a pasar. Yo no quiero adelantarme porque sé que parte del oficialismo dice 'una lista, una lista, una lista', pero, en la práctica, más allá de las consideraciones políticas que tenemos, más allá de las diferencias, hay un tema matemático de cupos: en una sola lista no caben todos", aseguró el presidente de la DC.

A su turno, Couble lamentó la tardanza de la DC en definir sus posturas, lo que, a su juicio, excluyó a sus militantes de participar en las primarias. En esa línea, criticó la "obstinación" de la tienda de Undurraga "por marcar posiciones y diferencias", señalando que "hubiese sido preferible que tomaran (decisiones) antes de la inscripción de la primaria".

Asimismo, el secretario de FA expresó su preocupación por la proyección parlamentaria, especialmente a nivel senatorial, sugiriendo que figuras falangistas como la senadora Yasna Provoste o el senador Francisco Huenchumilla "van a tener un escenario muy complicado si la DC elige por el camino propio de parar una lista, o si nos dividimos en esas circunscripciones".

En respuesta, Undurraga exigió que "se respeten las decisiones de la DC", calificando la acusación de obstinación como una "agresión innecesaria". "Eso no es obstinación; eso se llama coherencia y honestidad política", afirmó el líder DC, argumentando que "si gana (la primaria) la representante del Partido Comunista (Jeannette Jara) o gana el representante del FA (Gonzalo Winter), nosotros no los vamos a apoyar".

"Posición ambivalente un poco extraña"

Couble, por su parte, mantuvo su postura, señalando que la posición de la DC de no sumarse a las primarias y luego apoyar a una candidata específica es una "posición ambivalente un poco extraña".

Argumentó que esta "obstinación" o "ambivalencia" está "frenando la posibilidad de tomar definiciones conjuntas y proyectar el futuro y el siguiente ciclo político" del oficialismo, especialmente cuando ya existen mesas programáticas conjuntas en otros ámbitos como las municipales.

Undurraga lo rebatió: "Si al FA no le gusta nuestra postura, está en su derecho a decirlo. No hay ningún problema, porque a mí tampoco me gustan algunas posturas de ellos", afirmó, pero insistió en que calificativos como "obstinación" o "ambivalente" es "no contribuir a generar incluso un diálogo, incluso con gente que puede pensar distinto".

Finalmente, el líder DC zanjó su visión de unidad con un dicho popular: "Juntos pero no revueltos", insistiendo en su propuesta de avanzar con dos listas parlamentarias dentro del oficialismo, argumentando que, más allá de las consideraciones políticas, existe una "tema matemático de cupos" que hace inviable una única lista, ya que "en una sola lista no caben todos".