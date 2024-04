Municipales: Comunas sin primarias complican al pacto oficialismo-DC

Un día después de terminado el plazo para inscribir candidaturas a las primarias municipales y regionales de octubre, el pacto de partidos oficialistas con la Democracia Cristiana (DC) enfrenta su primera dificultad: 22 de las comunas que debían tener candidatos no lo hicieron.

Según se detalló, de las 86 comunas que se acordaron para tener primarias en junio próximo, solamente se inscribieron 48 y otras 16 negociaron bajar candidaturas y llevar postulantes únicos a octubre.

Frente a este escenario, algunos secretarios generales y presidentes de los partidos de la alianza se reunieron este jueves en la sede del Partido Socialista (PS) con el objetivo de abordar esta situación.

Uno de los que participó en el encuentro fue el presidente de Comunes, Marco Velarde, quien advirtió que al no existir ahora la opción de las primarias, "lo que vamos a hacer es agotar el diálogo político para poder nominar a una candidatura que vaya a estas elecciones. Estas reuniones van a servir para eso, para resolver qué va a pasar con esas comunas".

Por su parte, el secretario general del Partido por la Democracia (PPD), José Toro, aseguró que están "abiertos a todos los caminos, los caminos que más fortalezcan a la coalición y esperar ver cuál es el resultado hoy día en la reunión".

"No descarto ningún escenario, ni negociación, ni primarias. Ahora, por supuesto, lo ideal hubiera sido tener primarias legales", lamentó.

INDEPENDENCIA, UNA DE LAS COMUNAS SIN PRIMARIAS

Una de las comunas que no tendrá primarias es Independencia, donde la propia timonel socialista, Paulina Vodanovic, la reconoció como una concesión dolorosa de su partio.

Finalmente será Daniela Parada, concejala del Partido Convergencia Social, quien irá directo a la papeleta.

"En Independencia tenemos grandes desafíos y esa unidad es muy necesaria para poder seguir el camino de transformaciones que hace 12 años inició el alcalde Gonzalo Durán. Sin lugar a dudas debemos ser capaces de escuchar a nuestros vecinos y vecinas y profundizar el trabajo en materia de seguridad, fiscalización, salud, infraestructura y medioambiente", comentó Parada.

"Agradezco el respaldo que he recibido. Estoy muy consciente de la enorme responsabilidad que esta candidatura involucra", añadió.

Por el contrario, una de las comunas que sí tendrá primarias es La Granja, donde Edita Alarcón será la carta de la DC para mantener el liderazgo comunal y quien se medirá ante las propuestas del Frente Regionalista Verde Social y el PS.

"Me alegra mucho que haya sido un acto democrático, un acto participativo, que me haya confirmado como candidata del Partido Demócrata Cristiano y, por supuesto, que me alegra aún más todavía que sea otro proceso democrático -como la primaria que vamos a tener el 9 de junio- el que nos convertirá en la candidata del Pacto Contigo Chile Mejor", aseguró Alarcón.

Mientras que Juan Valdés, la carta socialista para la comuna, indicó que "las comunas han tenido sus alcaldes o sus partidos que han sido emblemáticos en la instalación de esas comunas, pero las comunas no tienen propietario ni dueño, son los ciudadanos los que deben elegir a quién quieren ser alcaldes y a mí me parece muy bien que tengamos primarias para poder resolver el liderazgo".

"Esto no es una competencia contra la DC, sino más bien una competencia entre propuestas", aclaró.