Oficialismo y DC no logran pacto unitario e irán en listas separadas de gobernadores

El pacto entre partidos del oficialismo y la Democracia Cristiana (DC) no logró sellar un acuerdo unitario respecto a los candidatos para las Gobernaciones Regionales e irán en listas separadas -que podrían alcanzar hasta cinco- para disputar dichos cargos.

A diferencia de lo que ocurrió con las propuestas para alcaldías, en el que el pacto se presentó bajo la lista única "Contigo Chile Mejor", el acuerdo no logró ser así de amplio en las candidaturas regionales y este lunes se han inscrito ante el Servicio Electoral (Servel) en diferentes listas.

Los primeros fueron la DC, que se anotó en las papeletas de Arica, Coquimbo, el Maule y Los Lagos; mientras que casi a la misma hora hizo lo propio el Partido Radical en Antofagasta, O'Higgins y Magallanes.

Respecto a esta situación, el presidente de la falange, el diputado Alberto Undurraga, afirmó que "la inscripción de nosotros, la inscripción del Partido Radical y entiendo dos inscripciones adicionales que va a tener el oficialismo, da cuenta de una realidad en cada una de las regiones".

"Hay regiones donde los liderazgos están absolutamente consolidados y no tiene sentido que haya competencia, pero hay otras donde hay disputas de liderazgo, y nos parece que lo más democrático es que resuelva la ciudadanía en primera vuelta y construir la unidad en la segunda vuelta", destacó el parlamentario.

Por otro lado, un pacto del Partido Liberal y la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) llegó hasta el Servel para inscribir candidatos que disputen la gobernación en Los Lagos, Valparaíso, Biobío y Metropolitana.

PC advierte que las negociaciones siguen

En tanto, el resto de los conglomerados oficialistas -Partido Comunista (PC), Partido Socialista (PS), Partido por la Democracia (PPD), Frente Amplio y Acción Humanista- siguen negociando este lunes para definir si van todos juntos o si se separan en dos pactos.

La situación de este sector fue abordada por el presidente del PC, Lautaro Carmona, que durante esta jornada también llegó hasta el Servel pero a inscribir "Todas y Todos por Chile", lista de consejeros regionales que acordaron junto a Acción Humanista.

"Los procesos terminan cuando terminan. El proceso de definición de candidatura a gobernadores y gobernadoras no se ha presentado aún (...) y no sé en qué momento del día vamos a cerrar, pero no hay que adelantarse a cualquier hecho que no está concluido", afirmó el líder comunista, que no descartó acuerdos por omisión.

Hasta el Servel también llegaron durante esta tarde representantes del PS y PPD, por lo que se presume que se van a inscribir como una lista. Debido a esto, el Frente Amplio, PC y Acción Humanista, podrían ir por una lista separada.