Orrego agudiza su crítica a Oliva: La acusa de restarse de debates

El candidato de Unidad Constituyente a la Gobernación Metropolitana, Claudio Orrego (DC), acusó a su contrincante del Frente Amplio, Karina Oliva (Comunes), de restarse de los debates a los que ambos estaban invitados esta semana, los últimos de cara a la segunda vuelta en la que se enfrentarán este domingo.

La supuesta decisión de Oliva surge luego de varias polémicas en las que se vio envuelta en los últimos días, por ejemplo, cuando afirmó que la tarjeta Bip había perjudicado a las familias chilenas y cuando reconoció que sabía de una denuncia por violencia intrafamiliar contra un concejal electo de su partido, a quien apoyó en campaña.

"Estamos entrando en la fase final de la campaña con mucho entusiasmo, dejando los pies en la calle y participando de todos los espacios que nos ha dado la prensa para poder debatir con Karina Oliva", destacó Orrego, al tiempo que deslizó la crítica a su contendora.

"Lamentamos mucho que ella haya decidido bajarse de al menos siete debates que estaban organizados para esta semana -sostuvo-, creemos que cuando uno tiene la posibilidad de debatir de cara a los ciudadanos, ellos pueden comparar la calidad de las propuestas y también de la argumentación".

Sin embargo, el timonel de Comunes, Jorge Ramírez, recordó que la semana pasada la candidata estuvo presente en todos los foros con Orrego y descartó que se hayan restado de esas instancias, pues la agenda de esta semana será básicamente territorial.

FRENTE AMPLIO NIEGA TENSIÓN BORIC-OLIVA

Por otro lado, Oliva lamentó que el abanderado presidencial de su coalición, Gabriel Boric, cuestionara el apoyo que le dio Pablo Maltés, ex candidato humanista a gobernador y pareja de la diputada Pamela Jiles: ante los dichos del parlamentario la candidata afirmó que "uno no puede actuar con la soberbia de decir que no lo acepta ni por un millón de votos".

A pesar de aquello, el presidente de Comunes aclaró que "no tenemos ninguna tensión ni con Gabriel ni en el Frente Amplio; hemos estado trabajando y seguimos trabajando con mucha fuerza con todos los actores de la coalición, incluido Gabriel".

"Efectivamente hay una diferencia respecto de un apoyo y nosotros sostenemos que, con mucha humildad, hay que aceptar a todas y todos quienes quieren sumarse al programa de Karina", opinó Ramírez.

El líder del partido insistió que al aceptar el respaldo de Maltés "no estamos cediendo un ápice en el programa, y si hay algún sector que antes no estuvo apoyando su proyecto y hoy día sí lo quiere hacer, no tenemos ningún problema y bienvenido sea, pero para ser bien franco, en el Frente Amplio seguimos trabajando de muy buena manera".