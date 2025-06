Orrego niega irregularidades y anuncia recurso en Contraloría

El gobernador metropolitano, Claudio Orrego, anunció este jueves que presentará un recurso de reconsideración ante Contraloría, luego de que el organismo acusara una serie de irregularidades en su administración.

El exalcalde de Peñalolén explicó que los coaching directivos impugnados en el informe de Contraloría por se realizaban desde el año 2021, con la misma consultora (Vera y Asociados) y mismo coach (Juan Vera Gil).

No obstante, Contraloría sólo consideró el año 2024, y ello explica que algunas de las asesorías tocaran temas alusivos a la campaña en curso en la época.

"Es evidente que en un (coaching) directivo de una institución, donde su máxima autoridad es una autoridad política y está en un año electoral, surjan elementos del contexto político, pero cuando tú revisas, el 90 por ciento de las sesiones o más, de lo que se está hablando es cómo se fortalece el trabajo en equipo, de cómo somos capaces de administrar las diferencias, cómo se genera una mejor planificación", señaló Orrego.

"Es decir, cualquier párrafo sacado de contexto desnaturaliza lo que estamos viendo. Nosotros esperamos en este recurso de reconsideración que vamos a hacer llegar a la Contraloría se entienda bien que la totalidad del trabajo realizado y como esto no significa en caso alguno ninguna intervención en un tema electoral", recalcó.

El Ministerio Público determinó que la Fiscalía Regional Oriente estará a cargo de la investigación sobre el uso de fondos para una "asesoría integral" con sesiones de coaching que trató temas electorales.

El fiscal Eugenio Campos detalló que "en razón del último informe emanado de la Contraloría General de la República respecto de la fiscalización efectuada al interior del Gobierno Regional Metropolitano, en cuanto a las observaciones levantadas que dicen relación al manejo y gestión de determinados fondos públicos, se ha decidido por parte de la Fiscalía Nacional remitir estos antecedentes a la Fiscalía Regional Oriente para que esta ejecute todas y cada una de las diligencias necesarias para determinar la existencia o no de hechos que puedan revestir carácter de delito, y en tal caso, ejercer la acción penal correspondiente".

Republicanos buscan destitución

Además, Orrego también enfrenta una denuncia del Partido Republicano por una serie de contrato con asignación directa desde la corporación regional, tomando como argumento la "confianza en los proveedores".

El consejero Ignacio Dülger detalló que "están los antecedentes de la Comisión de Control de Gestión, está el informe final que emitió Contraloría el día de ayer donde dice claramente que existe una falta a la probidad y que se inicia un proceso sancionatorio y se inicia al mismo tiempo un envío de antecedentes al Ministerio Público".

"Como bancada republicana, invitaremos a la bancada de Renovación Nacional y a la UDI para iniciar un proceso de destitución en el Tribunal Calificador de Elecciones", precisó.

El consejero Álvaro Bellolio (UDI) manifestó que "aún faltan muchas preguntas por responder, tenemos un pleno el próximo miércoles, donde queremos preguntarle al gobernador y a su equipo que nos entreguen la información, que nos entreguen las actas, porqué respondía de esta manera la Contraloría y ahí tomar la mejor decisión para los vecinos de la Región Metropolitana".

"Vamos a analizar todas las acciones disponibles e incluso si es necesario hasta ir al Tricel", indicó.

Ante esta situación, Orrego replicó que "la Contraloría no objeta nada relativo a eso a nuestra Corporación. Es increíble que lo hicieron por la prensa y todavía no me llegan a mí. Voy a leer lo que ellos quieren decir, ojalá me lo puedan manifestar derechamente para responderles".

"Siquiera plantear la destitución para una persona que todavía no ha tenido el derecho ni a un sumario ni a una reconsideración, me parece que es un aprovechamiento político", cuestionó.

Reacciones desde el Congreso

Mientras tanto, el diputado Eric Aedo (DC) dijo que "si hay algo irregular, que se ponga a disposición de la justicia y las investigaciones, pero obviamente nosotros no nos vamos a hacer cargo de lo que hacen exmilitantes de la Democracia Cristiana".

"A mí lo que me parece que es relevante es que algunas de estas personas, que habían querido ser levantadas como candidatos, incluso presidenciales por otros sectores políticos, al parecer estos sectores se dieron cuenta de lo poco viable que era esa situación", recordó.

El senador Iván Flores (DC) aseveró que "gastar más de 30 millones en coaching, que no sabemos si efectivamente es coaching, a mí me parece un despropósito. Yo creo que las autoridades que ocupan cargos de elección popular ya tuvieron el coaching suficiente y se presentaron frente a la comunidad, por eso fueron electos".