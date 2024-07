Recorte al financiamiento de campañas electorales toma fuerza en el Congreso

La Cámara de Diputadas y Diputados debe despachar este lunes el proyecto que extiende a dos días las elecciones comunales y regionales de octubre próximo, una votación que en la previa tiene un principal punto de conflicto: la opción de recortar el financiamiento de campañas electorales rebajando el reembolso fiscal por cada voto que obtienen candidatos y partidos.

Al ser una elección con voto obligatorio, sube la cantidad de votantes y, por ende, el desembolso que tiene que hacer el fisco, por lo que el Ejecutivo propone rebajar el financiamiento de 1.500 a 970 pesos por voto recibido, mientras que la devolución adicional entregada a los partidos baje de 570 a 370 pesos.

Aunque dicha propuesta había generado algunas dudas en el oficialismo, desde los partidos afines al Gobierno ahora parecen estar cuadrados con ella y esperan que logre ser aprobada en el Congreso.

"Estamos totalmente de acuerdo y respaldamos profundamente la propuesta de nuestro Presidente Gabriel Boric ¿Y por qué lo señalamos? Hoy el problema de la desigualdad de armas a la hora de competir en una elección no está en el financiamiento fiscal, está en el exceso de financiamiento privado y la falta de transparencia a la hora de financiar campañas políticas", analizó el diputado frenteamplista Diego Ibáñez.

En una línea similar, su par socialista Tomás de Rementería afirmó que les "parece correcto que como va a haber más votantes, reduzcamos la cantidad que se paga por voto, porque tampoco puede ser una carga excesiva fiscal".

"En términos globales, debe mantenerse el mismo monto público para financiar la democracia. Pero como se estima que van a haber más votantes porque la votación es obligatoria, es razonable que se reduzca el monto por voto", indicó, por su parte, el presidente de la Democracia Cristiana (DC), el diputado Alberto Undurraga.

UDI pide que el dinero permita aumentar el subsidio de las cuentas de la luz

Desde la oposición, el presidente de la UDI, el senador Javier Macaya, pidió que los recursos que no se destinen al financiamiento de la política se pueden asignar a aumentar los subsidios para las cuentas de la luz.

"Nosotros proponemos que haya menos plata para la política y más plata para los subsidios a las cuentas de la luz. A los chilenos no les parecería lógico ni entendible, no habría empatía que nosotros hoy estuviéramos entregando más plata a los partidos políticos y no se lo entregáramos a las personas que necesitan", analizó el parlamentario.

Asimismo, afirmó que "todo aumento, toda plata adicional que se va a disponibilizar para la política hoy, nosotros decimos que no estamos dispuestos a recibir esa plata. Somos incumbentes, somos partidos políticos, nos financiamos en parte con el financiamiento público y (pedimos) que esa plata vaya a aumentar el subsidio a las cuentas de la luz".

Durante esta tarde, el proyecto debe votarse en la Comisión de Hacienda y luego en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. En caso de aprobarse, igual tiene que volver al Senado para una nueva votación, ya que en esa instancia se rechazó antes.