Timonel DC: El Gobierno calcula que el voto venezolano puede ser desfavorable

En el marco del debate por regular el voto obligatorio, el presidente de la Democracia Cristiana, Alberto Undurraga, estimó que el Gobierno ha levantado "a última hora la diferencia entre electores y ciudadanos" porque prevé que los electores venezolanos pueden perjudicar las opciones de ciertos abanderados en las elecciones de octubre.

Si bien el timonel de la falange, que integra el pacto de centroizquierda de cara a estos comicios, reiteró en El Diario de Cooperativa que "vamos a apoyar el veto de la sanción para que haya voto obligatorio independiente de esa frase, porque creemos que es un avance respecto a lo que hay", admitió que "me gustaría que fuera completo, con electores", en lugar de lo que plantea el Ejecutivo.

"Estar innovando sobre el sistema de elección tres meses antes de (los comicios) me parece que no es prudente, no hace bien, y en eso el oficialismo ha tenido harto de cálculo (...) yo soy partidario de que en las votaciones territoriales, de alcaldías y gobernaciones, no se innove, por eso preferiría que fuera completa la multa para los electores", profundizó.

Sin embargo, al ser consultado sobre si percibe esta misma intencionalidad en la oposición, el también diputado observó que está presente "en ambos lados", pues "que el Gobierno haya levantado última hora esta diferencia entre electores y ciudadanos, es porque calcula que en algunas comunas el voto venezolano puede ir contra de la candidatura (oficialista), y que la derecha ahora sea la defensora de la migración -cambiando respecto de hace dos semanas-, es porque considera justamente lo contrario".

"En ambos casos no está bien -advirtió el DC-, tenemos que cuidar la democracia y hacerlo sin cálculo, porque el voto obligatorio a veces les conviene a unos, otras veces a otros, pero siempre le conviene a la democracia, por eso es que vamos a votar a favor del veto".

En esa línea, Undurraga cuestionó que la derecha deje en suspenso su apoyo a distintas iniciativas de Gobierno dependiendo del futuro del veto presidencial: "Los invitaría a no mezclar las cosas; si tienen una opinión distinta en un proyecto de ley vótenlo distinto, si no hay problema en eso, pero condicionar todo el resto de los proyectos a lo que pase en uno en particular me parece que no está bien".

"EN LA RM, EL MEJOR CANDIDATO DEL SECTOR SIGUE SIENDO ORREGO"

Esta discusión parlamentaria se da en paralelo a las negociaciones del pacto para consensuar a tiempo sus cartas a la elección de gobernadores regionales, que en los últimos días ha estado marcada por la repostulación independiente del ex-DC Claudio Orrego.

"Sin duda que eso nos genera una complicación en la parte más procedimental, en los temas internos, pero si lo miramos como creo que deben mirarse las candidaturas en cada una de las regiones, nuestra obligación es elegir a los mejores candidatos y candidatas (...) y en la Región Metropolitana, el mejor candidato del sector, más allá de esta dificultad producto de su decisión de inscribirse como independiente, sigue siendo Claudio Orrego", reconoció el líder falangista.

El diputado relevó que la actual autoridad -electa cuando aún militaba en la DC- cuenta con el respaldo de "nuestros alcaldes y buena parte de nuestra ciudadanía, por lo tanto, como Democracia Cristiana no vamos a llevar candidato; ahora, lo que vaya a hacer el pacto en su conjunto tendremos que conversarlo en las reuniones", que son retomadas este lunes.

¿DIVIDIR LAS PRIMARIAS PRESIDENCIALES?

Por otro lado, al ser preguntado por la viabilidad de mantener este acuerdo oficialismo-DC en los comicios de 2025, Undurraga aludió al actuar de dirigentes y parlamentarios de Apruebo Dignidad para sostener que "posturas como el oponerse a los allanamientos para la búsqueda de armamento ilegal, o votar contra la ley de responsabilidad fiscal que impulsa el mismo Gobierno, o en materias de seguridad" hacen ver que "ese progresismo es distinto al nuestro".

"Por lo tanto, espero que en las elecciones que vienen el próximo año, que son las presidenciales y parlamentarias, los esquemas de primarias y de listas parlamentarias puedan marcar nitidamente a unos y otros, para que la ciudadanía opte entre qué tipo de progresismo quiere: un progresismo que apunta a los acuerdos con responsabilidad fiscal, y sin complejos respecto a enfrentar los problemas de seguridad, o el otro progresismo encabezado por el Partido Comunista", propuso el diputado.

En concreto, planteó que "en las presidenciales tenemos que buscar una fórmula que permita que sea la ciudadanía la que opte entre estas dos almas del Gobierno: lo que encabeza la ministra (del Interior, Carolina) Tohá y el Socialismo Democrático es distinto a lo que encabeza el liderazgo del Partido Comunista", y deslizó que "tenemos que abordar si se hace una o dos primarias; es parte de la conversación después de las municipales".