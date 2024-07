Voto obligatorio: Multa a extranjeros sigue provocando discordancia en el mundo político

La regulación del voto obligatorio en el Congreso ha enfrentado una serie de puntos de discordia entre los diversos sectores políticos, uno de ellos es incorporar una posible multa a los extranjeros que, habilitados para sufragar, no participen.

La Constitución consagra que quienes estén en Chile más de cinco años y cumplan con los requisitos "podrán ejercer" este derecho, es decir, se les abre la posibilidad, pero no están obligados, lo que ha provocado un debate con marcadas diferencias y un rechazo del informe en el Senado en esta materia.

En el Primer Café de Cooperativa, el exministro Cristián Monckeberg (RN) abordó los problemas de avanzar en la regulación del voto obligatorio, asegurando que, aunque todo lo pedido puede ser "muy legítimo, incluso el debate de si sanciono a unos o a otros", el problema de fondo es que "estamos cambiando las reglas del juego a cuatro meses de la elección".

"Desde ahí salen las suspicacias y se levantan las dudas, que son muy legítimas", advirtió el otrora secretario de Estado, que detalló que una de esas dudas está en si los extranjeros habilitados para sufragar deban ser multados si no participan.

"Uno inmediatamente dice, bueno, en las comunas donde se ve amenazada la elección de una candidata a la reelección, como es Santiago, que cuenta con mucha gente que viene desde el extranjero y que tiene derecho a voto, a ellos los exonero de la multa a cuatro meses de la elección. Ese es el punto de fondo (que genera dudas)", puntualizó Monckeberg.

Una postura contraria es la que tiene Tatiana Urrutia, secretaria general de la directiva provisoria el nuevo partido Frente Amplio, quien comentó que le parece "razonable que (en el caso de) una persona que no se considera chilena o que no ha cumplido con los requisitos para nacionalizarse, se pueda analizar la posibilidad de (no multar) si no va a votar".

Asimismo, afirmó en el Primer Café que este es un tema para debatir en esos casos, sobre todo si dicha persona "se considera aún no involucrada en la política a tal nivel" de no querer votar en una elección municipal o nacional.

Lo importante es el voto obligatorio, aseguran exministros

En tanto, el otrora senador Ignacio Walker (ex-DC) se mostró firme en su postura sobre que el voto debe ser obligatorio en Chile para lograr altos índices de participación, aunque contrario a la multa para los extranjeros que no participen.

"No tienen obligación (de pagar la multa o participar de la elección), porque la Constitución es clara y dice que 'podrán votar' los extranjeros a vecindados en Chile que reúnan los requisitos", analizó.

Mientras que el economista Nicolás Eyzaguirre (PPD), exministro de los gobiernos de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, la sanción o no para extranjeros por no votar es una "discusión debe ser en el margen" de lo que -en su opinión- es fundamental: "el voto obligatorio y que haya multas".

El exsecretario de Estado aseguró en el Primer Café que no concretar esto, "la democracia se nos desperfila, sobre todo porque la legitimidad y participación y densidad ciudadana es fundamental para poder orientar adecuadamente el rumbo de las políticas públicas".