Tras conocer las cifras de la encuesta CEP, en la que tiene solamente un 6 por ciento de aprobación, el Presidente Sebastián Piñera aseguró que entiende la postura de los chilenos y que él tampoco está contento con el avance del país.

En una declaración conjunta con la presidenta de Estonia, el Mandatario planteó que "todos los chilenos conocemos lo que hemos vivido en los últimos 90 días y yo entiendo que los chilenos no estén contentos con lo que ha pasado".

"Yo tampoco estoy contento y por lo tanto todo lo que los chilenos nos dicen, nosotros lo escuchamos con atención, y no solamente los escuchamos, nos ponemos manos a la obra para ayudar a los chilenos a resolver sus muchos problemas, ayudarlos a aprovechar sus muchas capacidades y también ayudarlos a cumplir sus sueños", dijo.

"Eso es lo que me motiva todos los días y no las encuestas", insistió Piñera.

En el mismo discurso, el Presidente destacó su anuncio sobre una reforma al sistema previsional, con un 6 por ciento de aumento de las cotizaciones por parte del empleador.

