Ernesto Ottone: "Hay que elegir entre democracia y violencia"

El sociólogo Ernesto Ottone afirmó en Cooperativa que los movimientos sociales han demostrado capacidad para mejorar la democracia de sus países, pero apuntó que es necesario trazar una línea divisoria clara entre las expresiones de descontento y los hechos de violencia abierta, como la toma del Capitolio, en Washington, o la vandalización de espacios públicos que se expresó en el estallido social chileno.

"La violencia está fuera de la democracia: tienes que elegir entre democracia o violencia: la toma del Capitolio, la destrucción del Metro (de Santiago), etcétera; no las puedo aceptar como una forma de democracia 'más alegre'. A mí me parece que eso es una destrucción civilizatoria", señaló en conversación con Hablando De el ex asesor de Ricardo Lagos.

Para Ottone, "sin duda la democracia necesita participación, necesita expresión de sus demandas, movimiento social, partidos políticos que cambien y que tengan mucha más capacidad de escuchar las demandas que existen en la calle. Esas demandas son demandas también de crecimiento", puntualizó.

En esta misma línea se entiende la caracterización de Chile, en un análisis de la revista The Economist, como una "democracia plena", pese a la crisis arrastrada desde 2019, y agravada por la pandemia del Covid-19.

De acuerdo al medio, hay sólo tres democracias plenas en América Latina (Uruguay, Chile y Costa Rica), y uno de los factores considerados es la participación social, que en nuestro país se incrementó tras el estallido.

The Economist "tiene razón en señalar que una democracia mejor es una democracia donde haya, además de las reglas y procedimientos de la democracia, una fuerte participación", dijo el ex panelista de El Primer Café, pero con una advertencia: "Las revoluciones conducen, tarde o temprano, al autoritarismo".

Un bien frágil

Ernesto Ottone publicó recientemente el libro "La Democracia En La Neblina. Un Extravío Peligroso", donde reflexiona sobre estas cuestiones: la evolución histórica de la democracia, su muy reciente masificación en el planeta y su aún insegura, "frágil" instalación como sistema político preponderante.

"Antes de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de la humanidad no vivía en democracia", sino que en distintos regímenes distintos, como monarquías absolutas o dictaduras, apuntó el académico.

"La democracia moderna -aquélla que es liberal y representativa-, es un fenómeno relativamente reciente en la historia", enfatizó Ottone, que también destacó cómo hoy, en todo el mundo, se ve que "los sistemas de representatividad democráticos fueron alterados por la presencia del internet" y por un mayor grado de exigencia respecto de su propia eficiencia.

"Cuando las democracias comienzan a no dar buenos resultados, comienza a existir una cierta desafectación a la vida democrática" en la población; algo que complica a este sistema de Gobierno, pues "la democracia nunca va a cumplir con todas sus promesas, ya que ella vive en el reino de lo relativo".