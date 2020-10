En El Primer Café de Cooperativa, la ex ministra de Deportes Pauline Kantor (Evópoli) cuestionó la actitud de la oposición para "trancar" las propuestas del Gobierno. Kantor señaló que esto redunda en una mala consideración ciudadana que se evidenció en el Plebiscito: "La minoría votó por la Convención Mixta, porque ven que en el Parlamento no logran de verdad ponerse de acuerdo, no logran legislar para los ciudadanos, sino que cada uno está legislando para sus ideologías".

