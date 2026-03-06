Eyzaguirre critica transición Boric-Kast: "Estamos en el club de la pelea todo el día"

El exministro de Hacienda Nicolás Eyzaguirre criticó el clima político que ha marcado la transición entre el Gobierno del Presidente Gabriel Boric y el del Mandatario electo José Antonio Kast, afirmando que el país vive una dinámica de confrontación permanente.

"Estamos en el club de la pelea el día completo", sostuvo el economista, quien además advirtió que el conflicto por el proyecto de cable submarino entre Chile y China y las señales de alineamiento internacional del nuevo gobierno no ayudan a encauzar el traspaso de mando de cara al 11 de marzo.

El exministro afirmó que "no puedo dejar de recordar al expresidente Piñera, que cuando él asumió terminando el segundo gobierno de la Presidenta Bachelet no solo hubo un intercambio ejemplar, un traspaso ejemplar, sino que él además citó a todos los ministros a su casa y a mí por coincidencia meramente me tocó ser el primero de los que fui a la casa de Sebastián Piñera y estuve dos horas conversando con él. Eso son transiciones".

Hoy, sin embargo, "estamos en la peor de la situación, en el mundo enteramente dividido y aquí en el club de la pelea el día completo", dijo Eyzaguirre quien añadió que "no me parece que el fin de este gobierno con el affaire del cable chino y la asunción de el presidente Kast yéndose cierto al Escudo de las Américas se oriente bien, porque estamos tomando partido en esta guerra internacional cuando lo que necesitamos hacer es unirnos frente a este problema mayúsculo".

Concordando con Eyzaguirre, el excanciller Ignacio Walker afirmó que "no podemos darnos gustitos en el mundo en que estamos viviendo con esta confrontación".

La ciudadanía -enfatizó- está absolutamente hasta la coronilla con esta política de trinchera de todos los días. Son dimes y diretes (...). Por favor, estamos hablando de dos presidentes de la República a los que respeto muchísimo, que son la más alta expresión de la República democrática de Chile, que reunidos para facilitar una transición terminan en un cortocircuito".

"La peor desde 1989"

Ignacio Walker, ex DC, sostuvo que "el Gobierno del Presidente Boric está terminando mal y el Gobierno del Presidente electo José Antonio Kast está empezando mal. Y esa es una mala noticia para el país. Esta es la peor transición de un presidente a otro presidente, de un gobierno a otro gobierno, desde 1989".

"Nunca ha habido una situación y un desencuentro como este", sostuvo el exparlamentario quien dijo esperar que de cara al cambio de mando el 11 de marzo, "exista alguna instancia de diálogo entre ambos presidentes porque está tan recargada, tan sensible, tan intensa la agenda de la política interna y para qué decir la agenda de la política externa".

Bettina Horst, directora de Libertad y Desarrollo, afirmó que "sería deseable obviamente retomar las reuniones, quizás no a nivel presidencial, que tampoco es lo que se necesita hoy día, sino que más bien a nivel de capas inferiores, incluso estoy pensando debajo de los ministerios".

A su juicio, "llegamos a esta situación por un muy mal manejo, por falta de información entregada, que hoy día están los dardos cruzados de cuánto le dijo qué a quién y cómo lo interpretó y cómo lo entendió, cuando evidentemente acá se generó una situación que ha sido tremendamente incómoda al interior del actual Gobierno como ha sido el manejo en torno a este proyecto del cable submarino entre China y Chile", un conflicto, dijo, que "no le hace bien a nadie".

Cristián Monckeberg, expresidente de Renovación Nacional, recordó que "a mí me tocó iniciar el Gobierno con el Presidente Piñera y, por lo tanto, me tocó recibir la información en el primer ministerio que me tocó estar que fue Vivienda de la ministra Saball. Y es fundamental esa reunión. No son reuniones protocolarias donde uno se saca una foto, son reuniones de trabajo donde llegan los equipos salientes, te hacen una presentación de manera seria".

Por lo mismo, añadió, "yo creo que el presidente Kast ya hizo su punto. Ya está bien. Y yo creo que sería recomendable y aconsejable que esto se retomara, porque no es que queden tres días, porque finalmente va a haber una o dos semanas donde tiene que haber ensamblaje".

"Yo creo que el presidente Kast hizo su punto, lo hizo de manera correcta. (...) Hizo su punto, suspendió las reuniones. Pero él mismo dice 'ya di vuelta la página', (...) entonces el dar vuelta la página lo mejor es 'sabe qué más, demos la vuelta la página, volvámonos a juntar, okay, una nueva oportunidad de trabajo'. Esto no significa ni reconocer errores ni reconocer culpas de ninguno", dijo.

Monckeberg agregó que "ese impasse no puede afectar a mi juicio la instalación de un Gobierno que además es nuevo, es de color distinto".