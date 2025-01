Golpeada por revelaciones, Catalina Pérez acusó ser víctima de una persecución "miserable"

La diputada Catalina Pérez, exmilitante del Frente Amplio, catalogó este viernes como "miserable" la filtración de los chats con su expololo protagonista del caso Democracia Viva, y la revelación de una investigación en su contra por el delito de aborto.

Según se reveló esta jornada, el Ministerio Público incluyó en su informe para la audiencia de desafuero de la parlamentaria una serie de chats entre ella y su expareja, el fundador de Democracia Viva, Daniel Andrade, que dan luces de su conocimiento sobre el traspaso de dinero que hizo estallar el caso convenios.

Asimismo, se dio cuenta que, de manera paralela, la parlamentaria enfrenta una causa penal por el delito de aborto: hay chats entre ambos de los que se puede concluir que Pérez interrumpió un embarazo ilegalmente

A través de un comunicado de prensa, Pérez arremetió contra estas filtraciones de la carpeta investigativa, expresando su preocupación de que, en una causa reservada, exista "esta manera de proceder, que parece más propia de una estrategia comunicacional que de buscar el esclarecimiento de lo que la Fiscalía me acusa, que es el delito de fraude al fisco".

"En primer lugar, repito lo que ya he dicho en innumerables ocasiones y que se corrobora con la filtración de los mensajes: nunca intervine de ninguna manera en la suscripción de convenios, no hice nada para que estos convenios se concretaran, no recibí ni un peso de aquellos y no conocía de los detalles financieros u operacionales de ellos", aseguró la parlamentaria en el escrito.

Asimismo, reiteró que ella confió en Andrade, "respecto de que todo estaba en orden y fui sabiendo detalles una vez que esto se conoció en la prensa".

"Se han filtrado mensajes imprudentes de lo que hice para apoyar a mi entonces pareja en la búsqueda de empleo muy previos a la firma de los convenios. Se han filtrado mensajes horribles, muy posteriores a la firma de los convenios una vez que esto ya era públicamente conocido, para buscar ayudarlo y enfrentar lo que era en ese entonces para mí una crisis comunicacional", puntualizó Pérez.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Catalina Pérez (@cataperezdiputada)

Filtración por causa de aborto: "Me parece miserable"

Aunque la parlamentaria oficialista reconoció que se "equivocó" con ese actuar, enfatizó que "nada de esto da cuenta ni de lejos de un delito de fraude al fisco, que es de lo que se me acusa, o que conociera detalles con anterioridad y menos haya intervenido en la firma de los convenios".

"Soy consciente de que todo esto ha causado un daño enorme y también para mí un quiebre emocional profundo. Pero no tiene nada que ver con tráfico de influencias ni menos con participar en un fraude al fisco", analizó la legisladora en el comunicado.

Finalmente, cuestionó que se diera a conocer públicamente "una investigación paralela de la Fiscalía que ha decidido buscar además en mi información ginecológica algún motivo para desaforarme. Me parece miserable".

"Como no existen evidencias para acusarme de tráfico de influencias, ni de fraude al fisco, ahora buscan en mis fichas médicas y ginecológicas un fundamento para culparme. Este es un exceso que no tiene nombre", cerró la diputada Pérez.

Las opciones de desafuero y las críticas opositoras

El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, abordó la audiencia del desafuero que enfrentará la parlamentaria, advirtiendo que "como cualquier solicitud que se hace ante un tribunal de la República, es imposible tener certeza (del resultado), puesto que está en manos de otro órgano del Estado, que decide con absoluta independencia y autonomía".

"Lo que hacemos nosotros es llevar ante los tribunales de justicia, ya sea en un desafuero, un juicio oral o solicitar una presión preventiva, los antecedentes que para nosotros significan tener convicción de algo", explicó el persecutor.

Asimismo, afirmó que el Ministerio Público solicita el desafuero "cuando tenemos convicción de que hay méritos, pero el órgano encargado de dirimir eso no somos nosotros".

En tanto, desde la oposición, el diputado José Miguel Castro (RN) arremetió contra su par oficialista y aseguró que los chats revelados "son lapidarios, en el sentido de que ella habría mentido cuando dijo que no sabía acerca de esto".

"Aquí hay una protección de parte de personas que están formalizadas a la diputada. Es por eso que esperamos que la justicia actúe lo antes posible. Es impresentable lo que estamos viendo, y no me sorprendería que en el caso de Democracia Viva o en el caso ProCultura aparecieran más personas implicadas con altos cargos como Catalina Pérez", cerró el parlamentario.