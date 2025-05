Octavio González: El proyecto fundador del Frente Amplio se abandonó

Octavio González, uno de los fundadores del Frente Amplio y candidato a diputado por el distrito 6 con cupo de la Federación Regionalista Verde Social, criticó en Cooperativa a la colectividad en la que participó y analizó el efecto del caso ProCultura en el partido del Presidente Gabriel Boric.

"Lamento profundamente lo que hoy está sucediendo con el Frente Amplio", arremetió de inicio el exmilitante, asegurando que "ya hace un rato que el proyecto fundador del partido se abandonó".

"Ya no estamos hablando de ese proyecto que transformaba, que construía, progresista y soñador. Hoy estamos hablando de un proyecto que sin duda tiene muchas cabezas metidas en diferentes aristas, (pero) menos en la gente o el desarrollo social", sostuvo.

En ese sentido, planteó que "la crítica que se le hace al FA va en función de la promesa mayor que se hizo, que iba a estar alejado de la corrupción, que iba a terminar con la corrupción en Chile e iba a tratar de satisfacer las necesidades de la gente".

González relató que la colectividad convocó en un inicio a movimientos sociales y partidos políticos, sin embargo, el alejamiento de ellos terminó por conformar un partido único.

"Yo estuve en el proyecto global, que implicó la integración de muchas y muchos en un proyecto transformador. Hoy se determinó en un solo partido, que está viviendo las consecuencias de lo que significa el encierro de ideas", precisó.

"ProCultura es tremendamente nocivo para los proyectos progresistas"

Por otro lado, el candidato a diputado abordó los efectos del caso ProCultura en el Frente Amplio y señaló que "es tremendamente brutal", ya que, "cuando el FA instala el tema de las filtraciones, me parece tremendamente peligro, no solo para la democracia o el sistema judicial, sino porque hay un desvío de lo que ha pasado".

"¿Qué se hace respecto a lo que significa el sistema judicial? Si desde el partido principal del Gobierno hacen una desconfianza al propio sistema. Eso me parece tremendamente riesgoso", precisó.

Respecto a la remoción del fiscal de Coquimbo, Patricio Cooper, señaló que "me parece que es entendible. Probablemente el circuito que ocupó no era el más idóneo, pero sin duda estaba ocupando una herramienta me parece legitima".

Por otro lado, apuntó a que "estamos en un año electoral, en un proceso de primarias, me preocupa qué es lo que tenemos que ofrecer desde el mundo progresista, cuando en la práctica, se empieza a sentir que hay un desamparo de la democracia real, de la justicia social, de los temas que son fundamentales para la gente", aseveró.

"Todo esto favorece a la derecha. Lo que está pasando con ProCultura es tremendamente complicado y nocivo para los proyectos progresistas. El Frente Amplio tiene que hacerse cargo de esto y creemos que la única posibilidad de salir rápidamente de esto es que se destape todo lo que se tenga que destapar para pasar a otro momento", declaró.