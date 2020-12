Partido Liberal: "El Frente Amplio le habla a un sector de nicho, a una izquierda dura"

Tras la bullada salida del Partido Liberal desde el Frente Amplio, varios líderes de la colectividad han manifestado que no lograron compartir la postura de su ex coalición de no tener pactos políticos eleccionarios con el resto de la oposición de cara al proceso constituyente.

Las tensiones se vieron aún más agravadas en el marco de un mayor acercamiento al Partido Comunista, que podría manifestarse a futuro en un apoyo a la candidatura presidencial de Daniel Jadue.

Fue parte del razonamiento que dio en este día después el diputado Alejandro Bernales, quien insistió que fue una decisión "compleja de tomar, pero ya ha pasado bastante tiempo, yo diría más de seis meses al menos, en que nosotros habíamos manifestado que estábamos en una situación compleja".

Esto, "porque creíamos y sostenemos que, para poder redactar una nueva Constitución, necesitamos de una unidad opositora que nos permita tener los cupos en la Convención Constituyente, y ante eso, creemos que había que impulsar lista unitaria", algo a lo que el FA se ha negado continuamente.

"Sin embargo, dentro del conglomerado, muchas veces lo que pasa es justamente lo contrario; más bien le habla a un sector de nicho, de una izquierda dura", remarcó Bernales, aunque precisó que "no salimos del Frente Amplio para llegar a Unidad Constituyente: lo que estamos haciendo hoy día es levantar y fortalecer al Partido Liberal".

DIPUTADO VIDAL ADVIERTE FALTA DE REPRESENTATIVIDAD

Compartió la reflexión de Bernales el ahora diputado independiente Pablo Vidal, que también abandonó la coalición esta semana al renunciar a Revolución Democrática junto a Natalia Castillo, señalando en el programa "Mesa Central" de Canal 13 que "me imagino que a nadie, ni en el Frente Amplio ni en el país, le causó sorpresa" lo decidido por los liberales.

"El Partido Liberal manifestó en reiteradas ocasiones su incomodidad con lo que, yo considero, es un estrechamiento de la propuesta original del Frente Amplio en términos políticos", apuntó el parlamentario, asegurando que desde que se acuñó en 2017, "creo que se ha ido dejando cada vez más de manifiesto que en el país hay una especie de vacío".

"Creo que hay una generación completa de jóvenes que han estado en Chile, estudiando en el extranjero, que han estado construyendo una visión respecto del futuro del país, que no se sienten representados hoy día ni por Chile Digno, ni por el Frente Amplio, ni por Unidad Constituyente, pero que evidentemente responden a un mundo progresista. Creo que en ese mundo, en ese espacio, probablemente hay una conversación que dar", expresó el diputado.

Cabe recordar que la bancada frenteamplista, que se instaló en el hemiciclo con 20 diputados en 2018, con las últimas renuncias quedó con 15 legisladores.

MARCELO DÍAZ NO SE CIERRA A COLABORAR CON LIBERALES

Desde la coalición, el primer precandidato presidencial oficializado, el diputado Marcelo Díaz (Independiente, UNIR), consideró que el abandono del PL "sin duda es una decisión, triste, compleja, pero cada uno tiene que reflexionar respecto de dónde siente que tiene más espacio para construir y avanzar en sus propios proyectos", e incluso, aseveró que "esto no significa una fractura de fraternidad ni ausencia total de posibilidades de trabajar juntos".

"Yo estoy convencido de que ellos forman parte de un proyecto de transformación de Chile, y desde esa perspectiva, yo espero también que, así como ellos han decidido tomar legítimamente un camino distinto, nosotros tengamos la madurez y la fuerza para fortalecer al Frente Amplio", puntualizó.