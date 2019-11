Fuad Chahín: La DC respalda la rebaja a la dieta parlamentaria

El presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín, aseguró que su partido está comprometido con al rebaja de la dieta parlamentaria, una reiterada demanda ciudadana en el contexto de la crisis social.

En conversación con El Primer Café, el líder de la Falange sostuvo que hay sentido de urgencia respecto a este y otros temas, como pensiones y rebaja de medicamentos, entre otros.

"No va a haber ningún parlamentario de la Democracia Cristiana que no solo no respalde eso, si no que no esté por darle sentido de urgencia, porque me parece que las señales tienen que ser claras", sostuvo el ex parlamentario.

De todos modos, el presidente de la DC considera que hay respuestas insuficientes del Gobierno y que hay mayor espacio para recaudar más recursos para tener una agenda social más contundente "que responda a las movilizaciones".

"Cuando hablamos de la condonación -al menos parcial- del capital del CAE, la respuesta es solo condonación de intereses y multas, cuando hablamos de salud, lo que nos están planteando es que con recursos públicos vamos a financiar remedios caros a través del subsidio del seguro del medicamento, en lugar de tomar medidas para realmente bajar los precios, como las bandas de precios o la posibilidad de importar medicamentos", aseveró.

"La solución del Gobierno ha sido plata pública para financiar remedios caros, en lugar de bajar los precios de los medicamentos, entonces creo que hay un espacio para mejorar la agenda social", recalcó.

Además, Chahín expresó que la banca, las AFP y otras empresas han obtenido grandes utilidades, desde las cuales se pueden obtener mayores recursos para los temas priritarios.

"Por ejemplo, los bancos, que en los primeros 9 meses del año obtuvieron utilidades por 2.543 millones de dólares, con el acuerdo tributario en el Senado no pagan ni un peso más de impuestos, lo mismo ocurre con las concesionarias de las autopistas urbanas, con las concesionarias de las sanitarias, con las AFP –cuyos dueños son empresas extranjeras- que este año han tenido utilidades por 541 millones de dólares, 70 por ciento más del año pasado, hay espacio para recaudar una agenda mucho más contundente que responda a las movilizaciones", enfatizó.