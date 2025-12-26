Síguenos:
Ignacio Walker: Camila Vallejo ha sido una vocera notable; la mejor ministra de este Gobierno

Publicado: | Fuente: Cooperativa | Foto: ATON (archivo)
El extimonel DC Ignacio Walker (hoy independiente) realizó en El Primer Café una elogiosa evaluación del trabajo de la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo (PC), a quien consideró la figura más destacada dentro del Gabinete del Presidente Gabriel Boric.

"No es que quiera repartir escarapelas, pero creo que (Vallejo) ha sido una vocería notable en estos cuatro años. No era fácil hacer una vocería de un Gobierno como éste, que tiene tensiones internas, que tiene una base bastante heterogénea", comentó el excanciller en Cooperativa.

Para Walker, "Camila Vallejo ha sido la mejor ministra de este Gobierno en los últimos cuatro años y ha logrado en momentos muy difíciles, con temas muy complejos, una coherencia que es muy notable".

