"Indolente" y de "corazón frío": oposición endurece críticas contra el Gobierno de Kast

Como un gobierno "indolente" y de "corazón frío" calificaron a la administración Kast los presidentes de los partidos Comunista y Socialista, Lautaro Carmona y Paulina Vodanovic.

En El Primer Café, Vodanovic sostuvo que "lo dijo Diego Schalper el otro día, no puedo atribuirme yo el concepto, es un gobierno en rodaje, que no logra poner buenos nombres en las seremías, ha sido un fiasco aquello, un gobierno indolente frente a las necesidades de la gente y un gobierno incompetente, porque no ofrece soluciones a la ciudadanía".

Por su parte, Carmona recalcó que "no hay ninguna consideración, hay un corazón helado a escuchar el efecto de las medidas que anuncian en las capas medias y sobre todo en los sectores más vulnerables (...) no tiene un pulso de cómo está sintiendo la gente, da lo mismo, esto se aplica sí o sí a rajatabla y no se toma en cuenta que estamos pasando una crisis que afecta especialmente el ingreso de las personas, volvemos al tema de que no se alcanza a llegar a fin de mes y no tomarlo en serio es una insensibilidad".

Desde el oficialismo, el diputado republicano Agustín Romero planteó que "es un gobierno que se está instalando, lleva un mes y todavía falta designar a algunas personas en los distintos cargos y por lo tanto es un gobierno que está instalando, hay que echar mucha gente todavía del Estado que no sirve para nada y que hay que seguir con esos ajustes para que se empiece a desplegar la estrategia del gobierno".

Denisse Catalán, secretaria general del PDG, dijo que "lo que ha caracterizado a este gobierno es ser reactivo y eso ha producido ciertas consecuencias, una curva de aprendizaje bastante más lenta de lo que se esperaba, con la denominación de gobierno de emergencia".

"Oposición livianita"

Sobre la oposición, el diputado Romero manifestó que "es bastante livianita, con muy poco fondo, mucho slogan y mucho cliché. Yo pensé que íbamos a tener que traer grupos con más fondo, con más doctrina, más estudios, pero a esta oposición hay que combatirla y hablar con ellos con más publicistas que técnicos".

"No tienen proyectos para el país y a lo que se dedican es a hacer caricaturas, clichés", insistió.

Por su parte, Vodanovic recalcó "que la oposición está haciendo la pega, está defendiendo a la gente, en permanente trabajo. Hemos estado con los alcaldes, con los economistas, haciendo propuestas, análisis y defendiendo a la gente. Yo creo que hemos sido una oposición bastante paciente, esperamos durante semanas que el gobierno intentara el diálogo, y es fácil instalar la intransigencia cuando hay un gobierno sordo".

Para Catalán, "ha sido una oposición bastante dialogante, si bien existen duras críticas al gobierno en la práctica se ha llegado a bastantes acuerdos y han salido los proyectos que este gobierno ha querido".