Jadue abandonó entrevista televisiva: Acusó "provocación" e "intento de farándula"

El exalcalde de la comuna capitalina de Recoleta Daniel Jadue abandonó una entrevista televisiva emitida durante la noche del martes, luego de ser consultado sobre las presuntas agresiones que sus adherentes causaron a la prensa el domingo cuando fue acompañado a emitir su voto en el marco de las elecciones municipales.

La conversación -que fue grabada en la casa de Jadue en medio de su arresto domiciliario- se reprodujo durante el noticiario central de TVN. El periodista Iván Núñez le preguntó distintos aspectos sobre sus meses en prisión preventiva por el caso Farmacias Populares, y luego por su caótica llegada al local de votación, el fin de semana.

Su indignación se manifestó al ser consultado reiteradamente sobre si se consideraba "perseguido" por la prensa.

Cerca de una hora después de la transmisión, el otrora jefe comunal acusó en redes sociales que la ocasión fue un "intento de farándula (...) donde se estableció que hablaríamos sobre mi situación judicial y de temas relevantes para los chilenos".

"Los nueve minutos emitidos dejaron en manifiesto que la intención del periodista (Núñez) no era respetar el marco acordado, sino provocarme. No nos parece ético ni profesional que alguien te pida venir a tu casa para provocarte, buscando una cuña farandulera poco relevante que no aporta nada. ¿Cuál habrá sido la verdadera intención?", publicó Jadue en su cuenta de X.

(3) No nos parece ético ni profesional que alguien te pida venir a tu casa para provocarte, buscando una cuña farandulera poco relevante que no aporta nada. Cuál habrá sido la verdadera intención del señor Núñez y de @TVN de solicitar esta “entrevista”? — Daniel Jadue (@danieljadue) October 30, 2024

Aquel día de elecciones, los simpatizantes del antes edil realizaron cánticos y gritaron consignas en forma de apoyo; alboroto en el que también se aglomeraron periodistas para obtener algunas de sus declaraciones.

Sin embargo, el desorden de la muchedumbre imposibilitó la realización de una posterior conferencia de prensa por parte del otrora alcalde, la cual finalmente se llevó a cabo en el exterior de su domicilio en La Reina.

Sobre la situación, Jadue aclaró en la entrevista que "el plazo que tenía (para sufragar) fue acotado, por lo que para mí era relevante poder recibir el afecto de la gente"; pese a ello, dijo no justificar "ninguna lesión" ocurrida esa jornada.