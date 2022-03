Karla Rubilar: La venganza no es el camino para la nueva oposición

La ex ministra Karla Rubilar manifestó que la venganza "no es el camino" que debe tener la nueva oposición con el nuevo Gobierno de Gabriel Boric, al considerar que no es lo que "la ciudadanía espera de una oposición responsable y justa".

"Creo, con mucha franqueza, que el camino de la venganza o de la pasada de cuentas no es el camino que nuestra oposición debe tener", señaló la ex titular de Desarrollo Social en una entrevista con La Tercera, donde aseguró que su sector tiene "un responsabilidad", al igual que "quienes están teniendo el liderazgo mayoritario de la Convención Constitucional.

Consultada sobre el motivo por el carácter tomado por la oposición del gobierno del ex presidente Sebastián Piñera, destacó que hubo "oposiciones que en los momentos más difíciles y más complejos estuvieron disponibles a acompañar la institucionalidad", como el caso del acuerdo del 15 de noviembre, aunque diferenció que "hubo una oposición que finalmente estaba en una postura que no era acorde con la democracia".

Sobre la responsabilidad que tuvieron respecto de la oposición enfrentada, la ex diputada dijo que "sería poco honesto no reconocer que cometimos errores como gobierno". "Recordemos que éramos un país que iba avanzando a pie firme, con buen crecimiento económico, llevábamos 30 años, donde probablemente éramos reconocidos como uno de los mejores países de América Latina".

En dicho contexto, "en esa mirada más macroeconómica, se veía a Chile como un país menos desigual de lo que era y con una sensación de satisfacción y de bienestar de los ciudadanos que era mucho menor" de lo que ellos creían. "Hay lecciones que van a quedarse para siempre no solamente en el gobierno, sino que en el sector", afirmó.

De todas formas, consideró que "todos los gobiernos que les tocó gobernar en estos momentos difíciles de la pandemia han sido duramente criticados por las oposiciones", y sostuvo que "la sensación cuando uno mira el escenario mundial es que no fue fácil gobernar".

Consultada sobre la responsabilidad de ese mandato en la polarización que vive el país, aseguró que "todos tenemos un pedacito de responsabilidad", destacando que lo importante "es cómo lo vamos a enfrentar hacia adelante".

EL ACUERDO POR LA PAZ Y LA FISURA EN LA DERECHA

"La historia nos juzgará si estuvimos a la altura y yo creo que a la luz de los hechos, fue una decisión correcta", dijo Karla Rubilar consultada sobre las decisiones tomadas durante el estallido social y el acuerdo por la paz.

"Muchos creíamos que la decisión de llamar a un gran acuerdo por la paz, por la justicia social y la nueva Constitución iba a permitir bajar ese nivel de polarización y de violencia que este país estaba viviendo y entregar una salida", afirmó.

Rubilar sostuvo que la fisura que dejó en la derecha la firma, que continuara el gobierno de Piñera y se iniciara un proceso para una nueva Constitución que acabara con la redactada en dictadura, "con el paso del tiempo no va a ser permanente".

"Estoy plenamente convencida de que el sector va a entender que esto era indispensable, y va a ser bueno para nuestro sector también", sostuvo, agregando que aún "es muy prematuro poder plantear cuál va a ser el resultado de esta Convención", aunque cree que hay "una oportunidad única de dejar atrás una Constitución que nos dividió para convertirla en una Constitución que nos una".

Los partidos políticos de la derecha "vivieron procesos de reacomodo interno" en medio de dificultades y, aunque les "hubiese gustado tener un oficialismo, probablemente más ordenado, con votaciones más unánimes, con una relación más fluida" con el gobierno, entiende que las críticas son parte "del ejercicio del rol que ellos tienen que hacer como partidos políticos".

DESEMPEÑO DEL GOBIERNO EN PANDEMIA

Al ser preguntada sobre los dineros fiscales en medio de la pandemia del Covid-19, la ex ministra de Desarrollo Social dijo que al inicio de la crisis sanitaria pensaban que "iba a durar unos meses" y los golpes "iban a estar una vez más, más anclados en las familias más vulnerables".

"Nos vimos inmersos en una pandemia que duró muchísimo más, que destruyó ingresos y trabajos de una forma exponencial en tiempo récord, y además una estructura del Estado que no estaba preparada para esto", señaló, agregando que Sebastián Piñera "llegó al convencimiento de que la universalidad (de las ayudas como el IFE) en estas condiciones de emergencia eran el camino".

Finalmente, se refirió al fracaso de la derecha en las elecciones presidenciales, manifestando que "Chile Vamos, o la coalición como se quiera llamar el día de mañana, lo que tiene que ofrecerle al país si quiere volver a gobernar es una alternativa de gobierno llena de esperanza".

"Cuando uno tiene resultados como los que nosotros vivimos en mayo hay que mirarse primero uno, y efectivamente después en su conjunto", dijo sobre los comentarios dentro de la coalición que responsabilizan al gobierno, enfatizando que todos tuvieron "responsabilidad en esos resultados" y que "más que mirar hacia atrás, es aprender las lecciones".