La rabia y dolor de Luisa Durán con la ex Concertación ante las críticas a Ricardo Lagos: "Ha faltado nobleza"

La ex primera dama Luisa Durán, esposa del ex Presidente Ricardo Lagos (2000-2006), afirmó que "ha faltado nobleza" en las críticas hacia su marido por haber cuestionado, sin dejar en claro por cuál opción votará en el plebiscito del 4 de septiembre, que tanto el Apruebo como el Rechazo están lejos de convocar a la gran mayoría ciudadana.

En una entrevista con la revista Ya, Durán cargó duramente contra los militantes concertacionistas que no han tenido interés en defender al otrora Mandatario, tildándolos de "acomodaticios".

"Yo creo que su figura no ha sido apreciada como debía. No se trata de que tengamos aplausos, pero creo que no ha habido, desde el punto de vista de los propios militantes de la Concertación, ningún interés especial en defender su figura y, de paso, la figura de ellos mismos", aseguró.

"Todos ellos tuvieron cargos durante el tiempo de la Concertación y, por consiguiente, si había cosas que criticar debieron haberlas tratado. Y no haber estado ayudando a tirar... Ha sido duro, muy duro. A mí me ha dolido mucho y me ha dado mucha rabia", admitió.

LA CONVENCIÓN "MÁS BIEN DESUNIÓ"

La ex primera dama también emitió duras críticas al trabajo de la Convención Constitucional, señalando que "más bien desunió" al país.

Respecto del texto de la nueva Carta Fundamental, declaró que le "preocupa".

"Al principio, sobre todo, se hizo todo tan mal (...) Espero que salga bien, creo que todos esperamos eso", apuntó Durán.

Acerca de su voto en el plebiscito, indicó que lo cambia "todos los días".

OMISIÓN DE LAGOS EN EL DISCURSO INAUGURAL DE BORIC "LO AFECTÓ"

Consultada por la omisión que hizo de su esposo el actual Presidente Gabriel Boric durante su primer discurso el día de su asunción al mando, el 11 de marzo pasado, Durán reconoció que afectó a Lagos.

"Espero que no se haya dado cuenta, que haya sido un olvido. ¡Qué mala memoria!, ¿no? Sí, me dio pena. Me dio pena porque a Ricardo lo afectó. Que nombrara a todos los presidentes para darles las gracias y a él no. Él no es de grandes reacciones, pero yo sé", contó.