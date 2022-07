Lagos: "No importa que gane el Apruebo o el Rechazo en esta vuelta, porque vamos a continuar con el debate constitucional"

"Como quiera que yo responda, lo único que va a servir es para ahondar que unos u otros tienen razón. El país me conoce, no escabullo los bultos, los enfrento. Pero no lo voy a decir porque quiero que el ciudadano se exprese libremente y porque quiero también que volvamos a poder estar unidos en torno a una única carta que nos interprete a todos".

Así, el ex Presidente Ricardo Lagos (2000-2006) profundizó en las razones por las que mantendrá la indefinición con miras al plebiscito constitucional del próximo 4 de septiembre, en un fragmento adelantado de una entrevista que concedió al diario La Tercera, que se publicará el domingo.

"Me puse a estudiar detenidamente razones para el Apruebo y razones para el Rechazo y lo que concluyo es que no importa que gane el Apruebo o el Rechazo en esta vuelta, porque lo que está claro es que vamos a continuar con el debate constitucional a partir del 5 de septiembre", declaró el otrora Mandatario.

En ese sentido, dijo que "sin duda alguna" cree en la voluntad de todos -incluida la derecha- para avanzar hacia un texto constitucional que genere consensos, como él pidió en su carta del martes.

Reafirmó, no obstante, su crítica a la labor de los convencionales constituyentes: "No debieron ser tan partisanos, como lo dijo previsoramente el Presidente Boric", fustigó.