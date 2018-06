Laura Albornoz negó haber participado en reuniones con la empresa OAS

La ex vocera del comando de Eduardo Frei, Laura Albornoz, descartó haber participado en reuniones con OAS y tener relación con dineros irregulares provenientes desde la empresa brasileña, luego de ser relacionada por La Tercera en los vínculos de la compañía con dirigentes políticos chilenos.

La ex ministra del Sernam afirmó que "yo no conozco ninguna situación de financiamiento irregular en la que yo haya participado o tomado conocimiento".

Respecto a si habrían llegado dineros de la empresa brasileña la comando de Frei, la ex secretaria de Estado apuntó que "no puedo ni descartar ni no descartar, eso lo hacen los fiscales del Ministerio Público, la justicia es la que descarta o no descarta. Yo, como ex integrante del comando, descarto absolutamente haber participado en ninguna reunión con la empresa OAS".

El ex recaudador de fondos para campañas de la ex Concertación y ex Nueva Mayoría, Giorgio Martelli, aseguró que en 2009 solicitó dineros a OAS por instrucciones del comando del entonces candidato Eduardo Frei.