Mirosevic: Propuesta de eliminar ministerios es para tener un mejor Estado

El diputado Vlado Mirosevic (PL) defendió este lunes en Cooperativa su bullado proyecto de reforma constitucional para eliminar ministerios, asegurando que es una medida necesaria para avanzar en un Estado "más flexible, moderno y eficiente", y descartando que se relacione con su precandidatura presidencial.

En entrevista con El Diario de Cooperativa, el parlamentario oficialista explicó que la propuesta, por el momento, busca "eliminar" los ministerios de la Segegob (Secretaría General de Gobierno) y Segpres (Secretaría General de la Presidencia) para "concentrarlos en el Ministerio del Interior".

Según afirmó Mirosevic, esto "no es una propuesta en contra del Estado, sino por el contrario, es una propuesta para tener un mejor Estado. En todas las sociedades que han llegado a ser desarrolladas, el Estado juega un papel importante. No omnipresente, no todopoderoso, por supuesto que no, sino que tenga un papel en la justa medida entre lo público y lo privado".

"En los países desarrollados el Estado cumple un papel, pero estamos hablando de un Estado eficiente. Entonces, ese es el foco de nuestra propuesta", puntualizó el abanderado del Partido Liberal, que de todas maneras aseguró que su proyecto es "un debate mucho más profundo que no se resuelve solo con el número parcial de ministerios".

Respecto a la discusión en el Congreso, Mirosevic aseguró que su primera propuesta es "reducir los ministerios políticos", algo que proyecta puede lograr un acuerdo desde izquierdas a derechas.

"Este es un debate necesario para Chile. Necesitamos un Estado más flexible, más moderno, más eficiente. Y creo que, a priori, no es una mala idea el hecho de concentrar los ministerios políticos, porque la verdad es que operaría mucho mejor y sería más eficiente", puntualizó en Cooperativa.

Descartó enfrentamiento con Tohá

Por otra parte, el diputado descartó que este debate sea un primer enfrentamiento de precandidatos presidenciales en el oficialismo con la ministra Carolina Tohá, que muchos buscan que impulse una candidatura y que se ha mostrado crítica de la reforma.

"No, en ningún caso. Yo tengo una muy buena relación con la ministra Tohá. Sé del tremendo esfuerzo que hace todos los días por sacar adelante al Gobierno. Por lo tanto, no se trata de eso. Es una propuesta despersonalizada", aclaró el parlamentario.

En esta línea, comentó que esta materia también la conversó con el ministro Álvaro Elizalde, a quien le explicó que "esta propuesta de eliminar la Segpres nadie puede entenderla como algo en contra de quien esté de turno en ese cargo hoy, porque mi propuesta es respecto del próximo gobierno".

"Por lo tanto, que no se entienda como una cuestión respecto de los actuales ministros. No, yo lo que quiero es tener una coordinación política más eficiente y que reduzca autoridades en los ministerios donde es posible hacerlo. Y esos son los ministerios políticos", cerró Mirosevic.