Alcalde rechaza instalación de nueva cárcel en Tiltil: "Nos sentimos ciudadanos de tercera categoría"

El alcalde de Tiltil, Luis Valenzuela (RD), manifestó que los habitantes de la comuna se sienten "ciudadanos de segunda y tercera categoría" debido a que su territorio es utilizado como "zona de rezago" de la Región Metropolitana, donde se instalan diferentes recintos en perjuicio de la población como basurales o, ahora último, la idea de construir una cárcel de alta seguridad.

En conversación con El Diario de Cooperativa, Valenzuela criticó que "el relleno sanitario Lomas del Colorado es el más grande de Chile y Latinoamérica, y recibe cerca del 70% de la basura de la Región Metropolitana y una decena de comunas de la V Región, y que se transforma en el principal foco de gases efectos de invernadero, recibe más de 18 mil toneladas al día de basura, todos los días. Entonces, (en Tiltil) tenemos que ir resolviendo el problema de otros".

"Hoy día solamente dependemos de las buenas voluntades, pero no existe ningún marco normativo legal que diga, por ejemplo, que en los territorios donde se destruye, se depreda, y se construyen estas empresas contaminantes que nadie más quiere, haya una 'compensación'. Entonces, se vuelve una complicación, y nuevamente el sector norte de la Región Metropolitana, la Provincia de Chacabuco, tiene que ir asumiendo costos", explicó.

No obstante, el jefe comunal aclaró que lo anterior "no sucede, no pasa, y seguimos mirando -en esta condición de rezago- cómo otros territorios del país avanzan, y nosotros vamos quedando atrás, sintiéndonos en una lógica de ciudadanos de segunda o tercera categoría".

"SIEMPRE ES TILTIL LA SOLUCIÓN"

Consultado respecto al anuncio del Gobierno de construir una cárcel de alta seguridad en Tiltil, el alcalde Valenzuela afirmó que "estamos totalmente de acuerdo, hay que avanzar en políticas públicas y mejorar la situación carcelaria en Chile, sin lugar a dudas.

Sin embargo, insistió en que, "al aparecer, siempre cuando hay un problema, siempre es Tiltil la solución de aquellos lugares o aquellos problemas que nadie quiere recibir en su territorio".

"De partida nadie quiere tener cerca de sus casas o de sus comunas cárceles, rellenos ni basurales. Pero en Tiltil ya tenemos dos cárceles, rellenos sanitarios, relaves mineros, cementeras, chancheras, suma y sigue", fustigó.

Finalmente, la autoridad comunal expresó que la idea de construir una cárcel en la comuna "se vuelve una contradicción cuando Tiltil tiene una declaración de ser zona de rezago de la Región Metropolitana, en una lógica de querer avanzar hacia el desarrollo y querer instalar más problemas o más situaciones complejas (en la comuna)".