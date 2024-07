¿Santiago o Tiltil? Los lineamientos de la ubicación de la nueva cárcel

El Gobierno señaló esta jornada que los lineamientos de la nueva cárcel de máxima seguridad que se construirá en la Región Metropolitana siguen en discusión, y se estarían evaluando si se sitúa en la comuna de Santiago o Tiltil.

Pese a que en primera instancia se indicó que la ubicación ya estaba decidida, fuentes del Ministerio de Justicia aseguran que la decisión técnica respecto de donde construir aún no está tomada.

Los sitios que se evalúan serían un terreno del Ejército a un costado de la Penitenciaría de Santiago, y otra opción sería junto a la cárcel de Punta Peuco, en Tiltil, donde se requiere un convenio con Anglo American para el abastecimiento de agua.

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, declaró que "hay una discusión legítima respecto al lugar. Yo no me quiero anticipar respecto a algo que técnicamente tiene que ser resuelto, porque hay una serie de componentes técnicos, no solo el terreno, no solo la ubicación; hay condiciones de seguridad, de traslado, que tienen que ser analizadas".

"Eso le corresponde al ministerio que está cargo, en este caso al Ministerio de Justicia", remarcó la autoridad de Gobierno.

Ayer, la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), ya se mostró contraria a la idea, y esta jornada reiteró que "el Gobierno no ha hecho una confirmación o un anuncio del lugar específico, y ante la posibilidad de que se considere la comuna de Santiago, nosotros tenemos un rechazo rotundo".

"Son distintos perjuicios, tanto en el comercio informal que se instala, en lo que es llamado los peloteros, también el momento de liberación que se hace a las 12 de la noche y muchas personas salen inmediatamente a afectar al barrio, incluso a generar nuevos delitos", añadió.

Mientras que desde Tiltil, el jefe comunal Luis Valenzuela (FA) sostuvo que "este proyecto no se puede concretar por no tener disponibilidad de agua, y el terreno donde se podría proyectar este penal, en Tiltil, está dentro de la zona de inundación de relaves mineros".

Y expresó que "es una situación media angustiante, pero yo antes de ser militante del Frente Amplio, soy vecino de Tiltil, yo me debo a ese mandato ciudadano al ser representante de ellos y, por lo tanto, vamos a defender realmente nuestro territorio".

ESTADO DE EXCEPCIÓN

Por su parte, la bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) ingresó a tramitación un proyecto de reforma constitucional para crear un nuevo estado de excepción, que junto a otras herramientas, como -por ejemplo- un control de identidad más amplio, permitan enfrentar de mejor forma la criminalidad.

"Hemos elaborado una propuesta inspirada en lo que se hizo en Colombia, donde en definitiva proponemos un estado de excepción extraordinario, transitoriamente aplicado por un año con atribuciones especiales a los militares y otras más, para enfrentar esta crisis de seguridad, al estilo de un estado de conmoción interna", precisó el diputado Diego Schalper.

Mientras que la diputada Ximena Ossandón dijo que "frente a situaciones extraordinarias, medidas extraordinarias. El Estado tiene el deber de usar todas sus herramientas para defender a sus ciudadanos y eso estamos procurando".