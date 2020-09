Andrea Molina está en conversaciones para ser candidata a alcaldesa de Vitacura

La ex diputada UDI Andrea Molina aseguró que está en conversaciones para ser candidata por la comuna de Vitacura, sumándose así a Pablo Zalaquett, la posible carta gremialista para las elecciones del 29 de noviembre próximo.

Molina, quien actualmente trabaja en la Corporación de Fomento y Desarrollo de La Florida, indicó en La Tercera que ha recibido una serie de propuestas para ser candidata en las próximas elecciones municipales, gobernadores y de posibles constituyentes.

Sin embargo, recalcó que "ha habido conversaciones para que sea candidata por Vitacura" y que ha sostenido conversaciones con el actual alcalde, Raúl Torrealba, quien deja el cargo tras 16 años en el puesto. "Él quiere lo mejor para Vitacura y respeta mucho la decisión de su partido, que es el que define finalmente no él", añadió.

"Ha habido otras propuestas y conversaciones, como Macul, San Bernardo y comunas de la Quinta Región. No hay nada cerrado por ahora", agregó y dijo que "se han comunicado conmigo de Chile Vamos en general para ofrecerme varios cargos y propuestas. Es muy satisfactorio que piensen en que sigo siendo una persona valiosa".

Respecto a la posibilidad de enfrentarse a Zalaquett, Molina señaló que "si se diera así, uno tiene que pensar en uno y en lo que uno puede dar, en que la gente valide tu trayectoria y en el hecho de ser mujer, en darle a la comuna una mirada más femenina, y en rescatar todo lo positivo que se ha hecho. Vitacura sería un desafío interesante".

Además, se adelantó y aseguró que en Vitacura "hay muchas cosas que se pueden seguir desarrollando y observando desde una mirada distinta, femenina. Vitacura estaba acostumbrada a tener una mirada más masculina y sería interesante cruzar la vereda".

Y respecto a los años fuera de la política, la ex animadora de televisión sentenció que "nunca he sentido que estoy fuera" y que tras su derrota en el Senado dijo haber sentido "que no se te dieron otras instancias de seguir avanzando y seguir aportando".