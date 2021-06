Cambios de dirección política en Santiago: Nuevos alcaldes asumieron sus cargos

Hoy lunes, 28 de junio, los alcaldes y concejales electos en todo el país asumen sus respectivos puestos, lo que significará un cambio de dirección a nivel de gestión y, en muchos casos, a nivel político, debido a que localidades con históricas administraciones de derecha -como es el caso de Estación Central o Ñuñoa- pasan a manos de líderes de izquierda.

En su alocución, la nueva alcaldesa de Ñuñoa Emilia Ríos (RD) señaló que "nos reunimos con un espíritu republicano, porque ha terminado un ciclo y comienza otro, que para nuestro contexto local tiene un caracter especial. Después de 25 años de gestión de un mismo signo político, esta adminitración cambia... Lo hace en un contexto en que todo está cambiando en nuestro país".

"Las mujeres nos hemos levantado, como ya en varias olas anteriores, para exigir dignidad y respeto a nuestra humanidad, y para hacerlo en colectivo y no en solitario. Hombre y mujeres detuvieron el frenético ritmo cotidiano... Ese que quiere reducirnos a la mera sobrevivencia, para decir basta. Este Chile debe ser más justo", destacó la autoridad comunal.

En Estación Central, en tanto, Felipe Muñoz (independiente, abanderado del Frente Amplio), destacó que es el primer alcalde nacido y criado en la comuna.

"Soy el primer alcalde nacido y criado en esta comuna. Hoy asumimos el reto y la responsabilidad de cambiar Estación Central", señaló la nueva autoridad comunal.

CAMBIOS DE AIRES EN SANTIAGO

"Sí, prometo, en el nombre del pueblo". Con estas palabras la alcaldesa electa por Santiago, Irací Hassler (PC) asumió su cargo, tras llegar al edificio consistorial acompañada de los vítores de sus adherentes.

La nueva alcaldesa, que llegó al poder tras derrotar en un estrecho margen al alcalde saliente Felipe Alessandri (RN), indicó que "hemos tenido un cambio de mando respetuoso en el cual hemos puesto en el centro la voluntad que hoy día expresan nuestras vecinas y vecinos".

"Lamentamos asumir el Municipio de Santiago en muy malas condiciones en términos del déficit municipal, pero también de la inseguridad y del abandono de nuestros barrios, así como la violencia que se ha instalado. Vamos a trabajar en conjunto con las comunidades", aseguró la alcaldesa comunista.

"Vamos a poner nuestro énfasis en la prevención en seguridad comunitaria -enfatizó- y vamos a trabajar con toda la comunidad para poder impulsar procesos de empoderamiento en cada uno de los barrios".

VODANOVIC ASUME SIN LA PRESENCIA DE BARRIGA EN MAIPÚ

Tomás Vodanovic (RD) asumió la alcaldía de Maipú sin la presencia de la alcaldesa saliente Cathy Barriga (UDI), quién se despidió de la municipalidad a través de redes sociales.

En su discurso, Vodanovic destacó que "no porque las cosas hayan sido de determinada manera durante muchos de años, no quiere decir que no podamos transformarlas. Me lleno de esperanza de estar junto a compañeros, a compañeras; sabiendo que hoy día tenemos la tremenda responsabilidad de tener en nuestros hombros la posiblidad de cambiar las cosas".

"Ya no podemos seguir denunciando el abandono que han sufrido los dirigentes sociales, ya no podemos solo apuntar con el dedo de como se maltrata a funcionarios y funcionarias municipales. Tenemos que construir un nuevo clima laboral", recalcó el nuevo alcalde.

DE LA REVOLUCIÓN PINGÜINA A LA MUNICIPALIDAD

La ex dirigenta estudiantil en la "revolución pingüina" Karina Delfino (PS), asumió la alcaldía de Quinta Normal, dejando atrás la administración de Carmen Gloria Fernández (DC), anunciando una auditoría externa.

"Hoy comienza un cambio, un nuevo renacer para Quinta Normal, levantamos este proyecto comunal para llegar a la alcaldía, en base al diagnóstico de que nuestra comuna vive un estancamiento -lamentó- que a pesar de tener muchas potencialidades y estar al lado del centro de Santiago, no está en el sitial que se merece".

"Quiero anunciar, en este, mi primer discurso como autoridad, que la primera medida que tomaremos como gestión municipal, será hacer una auditoría externa al municipio y a sus corporaciones. Sus resultados serán dados a conocer a la comunidad de manera inmediata", destacó Delfino.