Concejal que gastó viático en cocaína dice que secuestradores lo obligaron a consumir

El concejal de San Felipe (Región de Valparaíso) Ronald Olivares, independiente vinculado al partido Demócratas, se encuentra involucrado en una polémica dura tras haber inventado que fue víctima de un secuestro, cuando en realidad salió a consumir drogas, aunque asegura haber hecho esto último "bajo presión".

Los hechos se remontan a febrero de 2025, cuando el edil interpuso una denuncia ante Carabineros asegurando que dos sujetos lo habían raptado en Viña del Mar mientras salía de un curso de capacitación rumbo a la casa de un familiar.

Allí, el concejal -docente de profesión- declaró que fue trasladado en vehículo a un sitio eriazo, del que, al cabo de unos minutos, logró escapar.

No obstante, tiempo después cambió su versión y reconoció que, en realidad, esa noche salió de su casa para adquirir drogas: "Siendo las 21:00 horas aproximadamente, salí con la finalidad de comprar cigarrillos y falopa", confesó, según dio a conocer el medio local Preludio.

Olivares reveló que se reunió con unos desconocidos y accedió voluntariamente a trasladarse con ellos. "En primera instancia, acompañé de forma voluntaria a los sujetos que me iban a ayudar a comprar falopa. En ese lugar consumimos drogas y alcohol. Gasté $350 mil, dinero que era parte del viático que me dieron para la capacitación", admitió.

Además, reconoció que tergiversó los hechos para justificar la ausencia ante su familia y evitar represalias administrativas. Sinceró además que a los 17 años fue "un adicto" al consumo de sustancias, aunque hasta ese momento "estaba rehabilitado". Lamentablemente, "recayó" durante el viaje.

Municipalidad de San Felipe interpone querella contra concejal

En este contexto, el municipio de San Felipe anunció que presentará una querella contra el concejal, que en su carrera edilicia se ha preocupado de cultivar un perfil fiscalizador y vigilante ante la corrupción.

"Esto amerita que los tribunales en el área penal sean los que tienen que revisar" el caso, dijo la alcaldesa Carmen Castillo.

"Por tratarse de funcionarios públicos, nos obliga a hacer denuncias cuando se detectan posibles irregularidades. Esta querella está recién ingresada, y si es admitida por los tribunales, podremos dar mayores antecedentes", añadió la jefa comunal.

Concejal se defiende: La segunda declaración está errónea, consumí cocaína bajo presión

Ante la acción judicial de la Municipalidad, Olivares modificó su versión y acusó que la segunda declaración ante Carabineros "está errónea", pues, según su relato, fue obligado "a hacer todo lo que ellos (los secuestradores)" le pedían.

"Accedí a comprar (drogas) en base a la intimidación. Yo me dirigía al hogar de mis familiares donde estaba pernoctando y me interceptaron estos tipos y tuve que acceder bajo intimidación. Fui a comprar para ellos. Yo pasé a ser un cajero automático para ellos", aseguró al matinal Tu Día, de T13.

"Yo estaba en una situación compleja y tuve que acceder a todas las peticiones de los sujetos. Yo consumí cocaína. No tengo nada que ocultar y negar, pero eso fue bajo presión", explicó el concejal.

"Yo desconozco quiénes eran los sujetos (...). Yo no me fui de carrete, me llevaron al carrete. Siempre he dicho que fui víctima de un secuestro", argumentó.

Además, acusó persecución política: "Me parece curioso que porque estoy haciendo mi labor fiscalizador como concejal, estén haciendo esto políticamente. A mí no me van a callar", aseveró.

Según el matinal, Olivares tiene antecedentes por violencia intrafamiliar y microtráfico; y, de acuerdo con el municipio, rehusó someterse a un examen de drogas.