Daniela Peñaloza no repostulará a la alcaldía de Las Condes

Como se anticipaba en los últimos días, la alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñaloza (UDI), anunció este jueves que no apostará por la reelección en el cargo en las municipales de octubre próximo, estimando que su candidatura podría fragmentar a la derecha.

Rodeada por los timoneles de Chile Vamos en la sede del gremialismo, advirtió que el país vive un "momento de inflexión, que exige un proyecto común liderado por la centroderecha (...) por eso, el desafío de las próximas elecciones municipales es tan importante: debemos recuperar la mayor cantidad de municipios que hoy están en manos de la izquierda, y así dar los primeros pasos, muy firmes, para volver al Gobierno".

"Por lo anterior, y porque no estoy dispuesta a que mi nombre sea un factor de división frente a este desafío mayor, he decidido no repostular", concluyó.

"Dejo así en libertad a la UDI y a los partidos de Chile Vamos para que institucionalmente resuelvan al mejor candidato, que representa nuestras ideas y nuestros valores" en esa comuna del sector oriente, confirmó la autoridad.

Peñaloza obtuvo el sillón alcaldicio de Las Condes en las municipales de 2021, sucediendo en el cargo por un periodo a Joaquín Lavín, histórico militante gremialista y excandidato presidencial.

PRESIONES JUDICIALES Y POLÍTICAS

A pesar de obtener el respaldo formal de la UDI, la aspiración de Peñaloza se mantuvo en vilo por varias semanas, tanto por la causa sobre presuntas irregularidades durante su gestión, como por la arremetida de la exministra Marcela Cubillos, que busca competir en Las Condes como independiente.

Considerando que hasta hace poco había insistido en ir a la reelección, hoy señaló: "No voy a mentir, ha sido una decisión difícil y dolorosa, pero seguiré demostrando con mucha fuerza la importancia y el valor del trabajo municipal, como lo he hecho desde el primer día".

De todas maneras, y aludiendo a la irrupción de Cubillos, la jefa comunal aseveró que "la Municipalidad de Las Condes es una gran oportunidad de servicio público, jamás una plataforma electoral o política -para mí o para cualquiera- a la que yo deba aferrarme, y mucho menos una fuente de división de la centroderecha".

En cuanto a la acusación de posible pago de un sobreprecio para instalar un Cesfam, Peñaloza repudió que "se ha buscado majaderamente enlodar la gestión municipal que hemos realizado, y mi honra, de manera infundada, con especulaciones injustas que buscan crear falsos empates, sin medir consecuencias y que producen un gran daño".

EL FACTOR CUBILLOS

"En nombre de la UDI, quiero agradecer a Daniela Peñaloza el gesto que hace hoy, y lo que está detrás de su decisión es darle importancia al proyecto colectivo", destacó en el mismo punto de prensa el presidente del gremialismo, Javier Macaya, quien además dijo estar convencido de que las acusaciones en contra de la autoridad son "injustas e infundadas".

Siguiendo la línea del discurso de la alcaldesa, el senador apuntó que "gestos como éste son una señal para todo el país y toda la oposición, en un momento muy complejo para Chile. La oposición tiene el deber moral de ofrecer una alternativa de unidad a Chile".

Respecto de la propuesta de Cubillos, el senador subrayó que "no va a ser en una conferencia de prensa donde yo o Chile Vamos proclame a un determinado candidato. (Pero) sí esperamos que el espíritu que ella manifestó originalmente, respecto de trabajar por la unidad de la oposición, sea algo que se considere".

Cubillos volverá a Chile este viernes desde España, para seguir reuniendo las poco más de 1.000 firmas que necesita para inscribir su postulación.

Además, es probable que se reúna con representantes de Chile Vamos y del Partido Republicano en los próximos días, ya que busca representar a toda la derecha en la carrera por Las Condes.