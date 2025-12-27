El millonario déficit de la era Leitao en Peñalolén que ahora investiga la Fiscalía

La Fiscalía Metropolitana Oriente inició una investigación penal para aclarar un déficit de 16 mil millones de pesos en la Municipalidad de Peñalolén entre los años 2021 y 2024, durante la administración de la excalcaldesa Carolina Leitao (exmilitante DC), quien actualmente es subsecretaria de Prevención del Delito en el Gobierno de Gabriel Boric.

La decisión del Ministerio Público se da tras una auditoría impulsada por el actual mando municipal -el alcalde Miguel Concha (Frente Amplio) y la totalidad de los concejales-, que en noviembre entregó sus resultados: un déficit de 16 mil 318 millones de pesos y cinco presuntas irregularidades, que ahora son el objeto de la indagatoria.

Cinco irregularidades presuntas

Entre las situaciones que impugna la auditoría se encuentra la "sobreestimación injustificada en la proyección de ingresos, lo que generó un presupuesto desfinanciado". Menciona en dicho apartado la falta de recaudación por parte del municipio en áreas como derechos de aseo o en el Fondo Común Municipal.

Otro aspecto señalado es el ocultamiento de una deuda por parte de la Municipalidad: el informe detalla que existía, entre 2024 y 2025, una deuda de 12.245 millones, pero en el presupuesto municipal se ocultó otra de 5.504 millones por facturas no pagadas a proveedores.

La auditoría también indicó un ocultamiento de saldo inicial de caja negativa debido a que el municipio reportó a Contraloría General de la República un saldo inicial de caja de 0 pesos, cuando en realidad era de menos 2.206 millones.

El cuarto descubrimiento apunta al uso indebido de recursos provistos por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) para objetivos distintos a los que establece la ley.

Finalmente, detalla un aumento en gastos de personal y pago de horas extras: subió de 2.568 a 5.563 millones de pesos entre 2021 y 2024.

Concejal RN pide salida de Leitao del Gobierno

El concejal Ignacio Sánchez (RN) enfatizó que los recursos correspondientes a la Subdere "se utilizaron para cosas que están siendo investigadas actualmente", y "eso ya es más complejo, porque estaríamos hablando de delitos", consignó Las Últimas Noticias.

Por su parte, el edil Cristóbal Canturias (PS) señaló que el déficit fue provocado, principalmente, por "la sobreestimación de ingresos: se calcularon ingresos que, finalmente, no hubo en determinadas áreas".

Sánchez sugirió que el Presidente Gabriel Boric debería solicitar la renuncia de Leitao a la Subsecretaría de Prevención del Delito, mientras Canturias espera que el Ministerio Público aclare la situación.