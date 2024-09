Marcela Cubillos de izquierda amenaza con tribunales a Marcela Cubillos de derecha

El "round" mediático que protagonizan en esta primera semana de campaña electoral las dos candidatas del mismo nombre, pero veredas diametralmente opuestas, que competirán por la alcaldía de Las Condes en octubre, podría llegar a los Tribunales de Justicia.

Se trata de Marcela Cubillos Sigall, la exmilitante de la UDI que postula como independiente y es apoyada por toda la derecha, y Marcela Cubillos Hevia, independiente dentro del pacto Izquierda Ecologista Popular, integrada por los partidos Popular, Igualdad, Humanista y Ecologistas, y expersoneros del Frente Amplio (FA) y el Partido Comunista (PC).

La primera, exministra de Educación en Piñera II, se ha presentado como "la original" y acusa a la segunda de querer "engañar" a los electores condinos con el alcance de nombre.

Lo anterior, pese a que Cubillos Hevia ya compitió por la alcaldía de la misma comuna en 2021, también como independiente y entonces respaldada por el pacto Chile Digno, encabezado por el PC, la Federación Regionalista Verde Social y Acción Humanista: obtuvo 19.784 votos (13,41%) y ocupó el tercer lugar de cinco candidatos.

Pero lo que podría llevar este "round" a la Justicia es la estrategia de Cubillos Sigall de vincular a Cubillos Hevia con la Lista del Pueblo y el exconvencional Rodrigo Rojas Vade, quien fue condenado por estafa.

"La izquierda inscribió a otra Marcela Cubillos: Marcela Andrea Cubillos Hevia. Ella va por los de la Lista del Pueblo, los de la lista de Rojas Vade, el gran fraude de la Convención (Constitucional). Engañaron a todo Chile y ahora quieren engañar a los vecinos de Las Condes", ha planteado Cubillos Sigall.

De hecho, ambas estaban invitadas este martes a una foro de debate en radio Pauta, pero la candidata de la derecha declinó asistir, y a través de una carta, reiteró su acusación: "No validaré con mi presencia la candidatura de Marcela Cubillos Hevia, candidata de la ex Lista del Pueblo. Su candidatura es una maniobra burda de la izquierda que pretende engañar a los vecinos, usando de mala fe la coincidencia de nombres".

En el mismo medio le replicó Cubillos Hevia: "Estamos estudiando acciones legales por difamación y por injurias y calumnias, porque yo nunca he sido de la Lista del Pueblo, nunca he visto en mi vida a Rojas Vade y no tuve nada que ver con la (fallida) nueva Constitución".

Además, le recordó que ya había postulado a alcaldesa en 2021 y, meses después, a diputada por el Distrito 11, que incluye a Las Condes, proceso en el que obtuvo 4.998 votos, pero no fue electa.

"Yo no sé dónde estuvo ella (Cubillos Sigall) estos últimos cuatro años, que no sabe que yo ya estuve ahí", le cuestionó la candidata Cubillos de izquierda.

"Soy vecina de Las Condes y no tendría por qué restarme porque me llamo igual que ella. Esto no es su fundo", recriminó luego, junto con adelantar que propondrá a los demas aspirantes de la comuna un decálogo para el buen comportamiento durante la campaña.

Cubillos Sigall, por su parte, ejerció como diputada entre 2002 y 2010 por el extinto Distrito 21, que abarcaba las comunas de Ñuñoa y Providencia, y entre 2021 y 2022 fue convencional en el fallido primer proceso constitucional, representando al referido Distrito 11.

Además de ambas Cubillos, por la comuna del sector oriente capitalino también compiten la exconvencional Constanza Schönhaut Soto (Frente Amplio), Ángel Rozas Díaz (PDG), Igor Contreras Jeria (Alianza Verde Popular) y Catalina San Martín Cavada (independiente).