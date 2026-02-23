Municipio busca erradicar el comercio ambulante de la Plaza de Puente Alto

La Municipalidad de Puente Alto inició este lunes un amplio operativo de erradicación del comercio ambulante.

Tras el vencimiento de 268 "permisos precarios" el 21 de febrero, la administración comunal decidió no renovar esta clase de autorizaciones, con miras a despejar el sector del Metro Plaza de Puente Alto.

La medida se sustenta en una encuesta ciudadana en la que el 59 por ciento se manifestó a favor de despejar el casco histórico. El alcalde Matías Toledo explicó que la medida es "un pedido no solamente de la ciudadanía de Puente Alto, los vecinos y las vecinas quienes se expresaron en una consulta ciudadana, sino que también de un oficio de Contraloría que pedía regularizar esto".

La posición del municipio apunta a una renovación del sector, además de combatir la venta de productos ilegales por parte de los comerciantes permitidos, y acabar con la presencia de un centenar de no regularizados en el lugar.

"Pagamos más que las tiendas"

Cerca de 25 comerciantes se presentaron la mañana de este jueves frente a la Municipalidad para protestar contra la medida.Algunos argumentan que llevan décadas trabajando en el sector, y cuestionan su calificación de "informales".

Una de las locatarias afectadas afirmó: "Nosotros pagamos permiso, tenemos IVA y tenemos contadora. Tenemos el permiso permiso de (los exalcaldes Manuel José) Ossandón, (Germán)Codina..no nos molestaron, y ahora él (Toledo) llegó y nos sacó a todos. Se pagan 105.024 pesos. Dígame, ¿es precario? En ningún momento es precario, es un permiso legal. Pagamos más que las tiendas".

Desde la municipalidad se aclaró que estos permisos se otorgan a aquellos quienes vivan en la comuna y se encuentren en una situación precaria, requisito que sólo cumplían 68 comerciantes. Para estos casos la autoridad comunal aseguró que se realizará trabajo de acompañamiento.