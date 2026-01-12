Ola de eventos en el Estadio Nacional está colmando la paciencia de los ñuñoínos

Los megaconciertos de Bad Bunny realizados el viernes, sábado y domingo en el Estadio Nacional generaron una serie de reclamos por parte de vecinos de Ñuñoa, quienes denunciaron haber quedado aislados debido a extensos perímetros de seguridad, instalación de rejas y restricciones de tránsito que se extendieron por varias horas.

"Desde el viernes al mediodía ya quedamos con un perímetro encerrado con rejas, no dejaban pasar autos y había verificaciones incluso para peatones", relató Catalina Viveros, vecina del sector, quien afirmó que se exigían pruebas de domicilio para circular por espacios públicos. A ello se sumaron dificultades para el tránsito del transporte público y el paso de vehículos de emergencia.

"Nos vulneraron nuestros derechos, nuestra privacidad y se adueñaron de un espacio que es público", señaló Rafael Cuadra, representante de la junta de vecinos N.º 29, quien anunció que se evalúa una demanda colectiva contra la Delegación Presidencial Metropolitana, organismo que autoriza este tipo de eventos.

La controversia se produce en un contexto de alta actividad en el Estadio Nacional, donde se han realizado nueve eventos en los últimos 60 días y existen nuevos espectáculos culturales y deportivos programados para las próximas semanas.

La Municipalidad de Ñuñoa también manifestó su molestia por la situación y anunció la presentación de un recurso de protección. El alcalde Sebastián Sichel sostuvo que "el derecho a vivir en tu casa se afecta por un evento privado" y advirtió que durante los recitales "no podían pasar camiones de basura, bomberos ni ambulancias".

Además, llamó a incorporar al municipio en la administración del Estadio Nacional y a establecer un límite mensual de eventos.

Desde la Delegación Presidencial Metropolitana indicaron que funcionarios municipales sí participaron en las reuniones de coordinación previas y que las medidas adoptadas fueron consensuadas. En tanto, el Instituto Nacional del Deporte (IND), administrador del recinto, aseguró estar disponible para mejorar la gestión.

"Más allá de las instancias judiciales, el camino más valioso es fortalecer el diálogo y avanzar en mecanismos de coordinación que permitan compatibilizar el uso del recinto con el bienestar de la comunidad", señaló su directora subrogante, Lorena Castillo.