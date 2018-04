Alejandro Guillier: "Nos faltó dar garantías de gobernabilidad"

A cinco meses de su derrota en las elecciones presidenciales, el senador Alejandro Guillier analizó el actual momento de la centroizquierda y la responsabilidad compartida de los partidos de la ex Nueva Mayoría en el regreso de Sebastian Piñera a La Moneda, quien lo ha "sorprendido gratamente" en sus dos meses de gestión.

"Las cúpulas están golpeadas: la elección marcó el fin de la coalición más trascendente de la historia republicana de Chile, que ayudó a cambiar el país, pero llegó el momento de repensarse. Lo que está pasando es normal después de una derrota: los partidos se van hacia adentro, revisan sus planteamientos, ven qué cursos de acción van a seguir. Era esperable este escenario", aseguró el ex candidato a El Mercurio.

Según Guillier, "la derrota es porque había un desgaste natural de la coalición, nosotros hemos estado más de 30 años, nunca estuvo el pensamiento de quienes trabajaron por el NO gobernar prácticamente cuatro gobiernos seguidos. La gente empezó a percibir la distancia".

"Nos faltó capacidad de dar garantías de gobernabilidad a la gente, dar certezas. Teníamos un buen programa pero con una coalición dividida no lográbamos que la gente nos creyera. Hay que reconocerlo, fue una campaña que no se preparó durante cuatro años, como había sido la tónica en las últimas elecciones", agregó.

Según el senador su campaña "se hizo cargo de una situación que estaba haciendo crisis, una coalición que no se atrevió a medirse en primarias. Entonces, es difícil que un independiente venga a ordenar a los partidos, pero era mi responsabilidad haber hecho un mejor esfuerzo".

"Se debía trasmitir con más claridad nuestro punto de vista, y en parte no es tan claro porque la coalición no tenía consenso en esos temas (de las reformas). Si yo decía nueva Constitución, había sectores que no estaban por una nueva, querían sólo reformarla. Lo mismo con la AFP. Entonces, el candidato tenía que estar llenando los vacíos", concluyó Alejandro Guillier.

"Piñera me ha sorprendido gratamente, ha sido prudente"

Consultado al respecto de los primeros meses de gobierno de Sebastián Piñera, Alejandro Guillier afirmó sentirse "gratamente sorprendido" con los temas que el Presidente ha priorizado, su capacidad de echar pie atrás en ciertas decisiones y su prudencia

"Quiero valorar algo, su decisión de priorizar infancia, seguridad, las leyes sociales, es correcto y nosotros lo vamos a apoyar y se lo he dicho al Gobierno. En lo que si hemos sido claros, que el diálogo tiene que tener formalidad. No puede ser que el Presidente cite (a una comisión) y nadie sepa para qué, con quienes, que pasa con las decisiones que toma. (...) las comisiones son válidas, aplaudo la iniciativa, pero conforme a la ley", afirmó.

"Han existido algunas dificultades de instalación pero eso suele pasar. Hay errores no forzados que no creo que sean de mala fe, pero pueden tener consecuencias, como por ejemplo nombrar a un hermano como embajador en Argentina. (...) me parece valorable que el Presidente echara pie atrás y rectificara", agregó el ex candidato presidencial.

"El Presidente Piñera me ha sorprendido gratamente, él en particular. Ha sido hasta ahora prudente, no se ha 'comido todos los espárragos', ha dejado a sus ministros. Se ha sabido mantener por arriba y eso le da una gran capacidad de convocatoria", concluyó Guillier.