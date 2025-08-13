Gustavo Gatica fue proclamado candidato a diputado por el PC

Las Juventudes Comunistas (JJ.CC.) y el regional norponiente del Partido Comunista (PC) proclamaron este miércoles por la noche a Gustavo Gatica como su candidato a diputado por el distrito 8, que incluye a las comunas de Cerrillos, Colina, Estación Central, Lampa, Maipú, Pudahuel, Quilicura y Tiltil, para las elecciones legislativas de noviembre.

Este anuncio, realizado en un evento en Maipú, marca el ingreso oficial del psicólogo, una de las víctimas más emblemáticas del estallido social de 2019, a la arena política electoral.

La proclamación se concretó tras una reunión que Gatica sostuvo con la actual diputada comunista por el distrito, Carmen Hertz, quien le entregó su apoyo.

La parlamentaria, que no buscará la reelección, respaldó la postulación de Gatica, quien se presentará como independiente en cupo del PC, asegurando así una continuidad política en el escaño que ella dejará vacante.

La candidatura de Gatica se produce luego de una fallida negociación con el Frente Amplio (FA), partido por el cual se esperaba originalmente que postulara.

A pesar de que la propia presidenta del FA, Constanza Martínez, había declinado su postulación en favor de Gatica, el partido decidió finalmente priorizar a sus militantes, Claudia Mix y Tatiana Urrutia, lo que llevó al quiebre de las conversaciones.

"Quiero agradecer la tremenda generosidad del PC, que me enorgullece mucho", dijo Gatica en el evento de proclamación.

El 8 de noviembre de 2019, el joven, que entonces tenía 21 años, recibió el impacto de varios perdigones en su rostro y perdió completamente la vista en los alrededores de Plaza Italia, epicentro de la mayor ola de protestas desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Por este hecho, el excarabinero Claudio Crespo se encuentra actualmente en juicio oral, lo que mantiene viva la relevancia del caso en el debate público y político.

"Nos alegra sumar a Gustavo Gatica como candidato independiente en cupo PC por el distrito 8. Su presencia en nuestra lista parlamentaria reafirma el compromiso de llevar al Congreso voces que luchen por justicia social y dignidad para Chile", escribió el presidente del PC, Lautaro Carmona, en X.

El caso Jadue

En paralelo, sigue en suspenso la eventual candidatura de Daniel Jadue (PC), quien aspira a un cupo en la Cámara Baja.

La intención del PC de nominar al exalcalde como candidato por el distrito 9 (Cerro Navia, Conchalí, Huechuraba, Independencia, Lo Prado, Quinta Normal, Recoleta y Renca) ha generado una creciente incomodidad entre las distintas fuerzas de la coalición de Gobierno.

La controversia radica en la compleja situación judicial de Jadue, puesto que la Fiscalía presentó acusaciones en su contra por cuatro delitos en el marco del caso Farmacias Populares, con penas que podrían sumar hasta 18 años de prisión.

El avance del proceso judicial ocurre a pocos días del cierre del padrón electoral, lo que podría derivar en que el exjefe comunal quede inhabilitado para ser candidato.

Al respecto, Lautaro Carmona aseguró que la presentación de la acusación formal es parte del trabajo de la Fiscalía y que "todos sabemos que lo que vale es el juicio (oral)", según consignó El Mercurio.

Sobre la opción de que Jadue postule al Congreso en noviembre, el timonel comunista dijo: "Partimos de la base de su presunción de inocencia, de la información que tenemos, que lo habilita incluso hasta para ser candidato (...). No nos quita el sueño en absoluto, porque él será parte de nuestra propuesta en tanto legalmente pueda ser candidato y, si no, las cosas van a estar explicadas por sí mismas".

No obstante, de acuerdo con el rotativo, el senador Juan Ignacio Latorre (FA) dijo que "personas que están enfrentando la justicia no es recomendable que estén en la papeleta", mientras que el diputado de esa colectividad Andrés Giordano señaló a que "es conflictuante tener un candidato que el día de mañana podría tener incluso imposibilitado su derecho a sufragio y su derecho a ser candidato".

Opiniones similares han planteado dirigentes del Partido Por la Democracia (PPD).