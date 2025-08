Gustavo Gatica quiere ser diputado: "Me gustaría intentar aportar"

La historia de Gustavo Gatica conmocionó al mundo en 2019 cuando un carabinero le disparó perdigones al rostro durante una protesta en Santiago y posteriormente quedó ciego.

A cerca de seis años de cumplirse el bullado hecho, el joven psicólogo reveló su próximo objetivo: buscar ser candidato a diputado en las próximas elecciones parlamentarias de noviembre.

En entrevista publicada este viernes por La Tercera, Gatica reveló que un encuentro fortuito al interior de un taxi marcó esta decisión, que -aseguró- se alinea con una nueva sensación de madurez y un profundo deseo de contribuir a cambiar la realidad. Desde su rol como psicólogo, ha constatado la percepción de muchos pacientes sobre un "Estado como lejano, incluso indolente".

"Eso me hizo decir ‘uff, me gustaría intentar aportar un poco en intentar cambiar las cosas’", comentó, subrayando su vocación de servicio.

Su campaña, el apoyo a Jara y su opción en la lista oficialista

Ahora, la mirada de Gatica está puesta en la forma en que concretará esta aspiración. Su principal interés es competir por un cupo en la lista oficialista, aunque también considera la vía independiente si fuera necesario, para lo cual requeriría dos mil firmas.

"Me encantaría ir en la lista oficialista. Lo que la gente espera de la izquierda es que haya unión bajo el liderazgo de Jeannette Jara, quien además es un liderazgo que a mí me convoca, que me gusta", enfatizó.

Respecto a su futura campaña, Gatica es enfático en establecer una distinción crucial: no utilizará el trágico evento del 8 de noviembre de 2019 como eje central. Si bien reconoce que mucha gente lo ubica "en un lugar como de ícono o de símbolo", una posición que nunca le resultó cómoda, su foco será otro.

"A mí me gustaría que quizás mucha gente que me conoce por lo que me pasó no se sienta convocada solo por eso, sino más bien por todas estas otras cosas que quiero mostrar en la campaña. Quiero mostrar cuáles son mis ideales, cuáles son mis propuestas", declara, con la intención de proyectar una imagen más allá de la víctima.

Finalmente, Gatica se proyecta en el Congreso con una agenda clara y prioridades definidas: salud mental, discapacidad y derechos humanos.