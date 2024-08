Barraza acusa "irresponsabilidad" de Quintana: Excluir al PC hará prevalecer a la derecha

El exministro Marcos Barraza negó en El Primer Café que el Partido Comunista (PC), en el que milita, se esté "inmolando" para defender la reelección de Nicolás Maduro, impugnada por amplias acusaciones de fraude, y aseguró que la tienda aboga por la transparencia y el respeto al principio de la autodeterminación de los pueblos.

"En el PC no nos inmolamos por ningún otro proceso. Sí tenemos una comprensión compleja de las relaciones. Creemos en la autodeterminación de los pueblos y el respeto a la soberanía popular es clave. Por eso nuestra declaración en términos de que se conozcan las actas, se divulguen, y haya un organismo internacional imparcial que dirima", afirmó.

El estadounidense Centro Carter concluyó la semana pasada que el proceso no cumplió los estándares para ser considerado democrático. Éste "ha participado en todas las elecciones previas, yo no lo desacredito, pero no es la única voz. Me parece que el sistema de Naciones Unidas debiera tener un rol preponderante como organismo imparcial que dirima esta controversia, esta objeción, este cuestionamiento al proceso electoral", puntualizó Barraza.

La histórica cercanía del PC con el chavismo, y sus voces públicas de respaldo al cuestionado triunfo de Maduro -como la del diputado Boris Barrera, quien participó en condición de observador internacional invitado por Caracas y lamentó que el Presidente Boric no validara los resultados del régimen-, han endurecido las críticas del resto del oficialismo.

Incluso, se ha puesto en duda si continuar conviviendo en una alianza política: el timonel del PPD, el senador Jaime Quintana, advirtió que si el PC no cambia su posición sobre Venezuela "en un plazo prudente", será "muy difícil renovar un pacto" de cara a la elección parlamentaria y presidencial del próximo año, declaración que luego morigeró.

"Nosotros tenemos vida propia", replicó Barraza en Cooperativa, fustigando que "todas estas voces altisonantes en Chile, de la propia coalición, que primero plantearon la salida del Partido Comunista de la coalición -ojo que somos un partido fundante del Gobierno del Presidente Boric-, y que luego han planteado un eventual no pacto para un futuro gobierno, son voces altamente irresponsables".

Aquéllas posturas "están poniendo en cuestión el devenir del proyecto transformador de Chile y le hacen un daño profundo al Gobierno del Presidente Boric", deploró.

De cualquier manera, el también exconvencional aclaró que, desde su tienda, "no estamos llamados a darle respuesta al presidente del Partido por la Democracia respecto de políticas internacionales; (sino que) se la damos al pueblo de Chile y se la hemos dado".

RIESGO DE DIVIDIR A LA IZQUIERDA EN "DOS ALMAS": QUE LA DERECHA "PREVALEZCA"

A su turno, la presidenta de la Federación Regionalista Verde Social, Flavia Torrealba, recalcó en El Primer Café que en el comité político del lunes, "el PPD, para tranquilidad del pueblo progresista, aclaró con bastante intensidad que se refería a aquellas alianzas futuras y que no implicaban ni involucraban la forma en la que estaba estructurada esta alianza que sostiene el Gobierno del Presidente Boric".

También destacó que "el Partido Comunista esté en el proceso de reflexión interna, (pues) siempre es muy importante que se modernicen los partidos, que vayan superando el centralismo democrático".

"Nosotros no cuestionamos las creencias democráticas del Partido Comunista, y creo que hay que ponerle más bien tranquilidad a esta discusión, porque la alianza de Gobierno, que nos ha costado tanto construir y que todavía manifiesta unas tendencias a tener 'dos almas', no está en cuestión", expuso Torrealba

Barraza replicó, sin embargo, que hay un "problema que no es sólo de presente, sino que también es de futuro", y alertó de las consecuencias que puede tener la idea de quebrar a las "dos almas" del actual Ejecutivo.

"Separar a la izquierda de la centroizquierda, a propósito de los dichos del presidente del PPD, es hacer que prevalezca la derecha en Chile", y echa por tierra un proceso donde "costó mucho el entendimiento entre la izquierda y la centroizquierda, que le ha dotado a Chile de reformas importantes; y yo no quiero perder ese camino".

AUGURA "BUEN RESULTADO" EN OCTUBRE PESE A DIFERENCIAS POLÍTICAS

Finalmente, Marcos Barraza dijo no creer que la crisis venezolana afecte la votación del PC en las elecciones municipales y regionales de octubre.

"Yo no creo que influya mucho electoralmente. No tengo la impresión de que el debate ciudadano y popular esté centrado en las elecciones de Venezuela. En mi opinión, son más bien los medios los que relevan el contenido. Si uno mira incluso las encuestas de opinión, el tema Venezuela está por debajo de todas las otras preocupaciones ciudadanas", analizó.

"Yo creo que la ciudadanía tiene claro el valor que tienen los comunistas en la sociedad chilena: somos un partido que goza de buena salud, que está creciendo; somos parte del Gobierno y de la institucionalidad del país, y somos parte del movimiento social. Creo que esa capacidad de inserción nos garantiza un buen resultado en las próximas elecciones municipales", sentenció.