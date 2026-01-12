Carmona contradice a Boric: Afirma que Cuba tiene libertad de expresión y no es una dictadura

El timonel comunista, Lautaro Carmona, defendió la postura de su partido sobre Cuba, luego que el Presidente Gabriel Boric calificara a la situación de la isla como una dictadura en la que no hay libertad de expresión.

El dirigente manifestó que "decir que uno tiene una relación de amistad, de valoración de lo que es el proceso cubano no significa que uno esté postulando para Chile una propuesta igual que la de Cuba, porque Chile es otro país".

"Me llama la atención que se plantee que no hay derecho a expresión. Ellos tienen un sistema político y derecho de expresión hay, lo que pasa es que no va a aceptar que capitales extranjeros hagan lo que quieran", insistió.

Carmona dijo: "Escuché por ahí 'credenciales democráticas', nosotros nunca hemos estado ni por asomo atrás de un golpe de Estado en Chile".

Desde la DC, el jefe de la bancada de diputados, Héctor Barría, planteó que "el Partido Comunista debe ser capaz de reforzar sus credenciales democráticas" y recordó que, "en la campaña presidencial, Jeannette Jara se desvinculó de aquellos añejos discursos de décadas atrás, señalando que en Venezuela había una dictadura, y por lo tanto es un contrasentido".

"Es necesario que (en el PC) refresquen su mirada si es que se quiere construir alguna alianza a mediano plazo", añadió.

Este tema será tratado en un cónclave oficialista el próximo 23 de enero, instancia a la que también fue invitada la Democracia Cristiana.