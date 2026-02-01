En Cuba, Carmona rindió homenaje a los 32 militares fallecidos durante la captura de Maduro

El presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, reveló este domingo detalles de su reciente viaje a Cuba, en un contexto que calificó como "el más grave" para la isla.

En Radio Nuevo Mundo, el timonel explicó que uno de los objetivos centrales de la visita a La Habana fue analizar con autoridades cubanas los posibles efectos que podría tener la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

El líder comunista destacó que se reunió con el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, y otros altos funcionarios del régimen, como la vicecanciller Josefina Vidal y Roberto Morales, miembro del buró y del aparato de conducción del Partido Comunista de Cuba, según reprodujo Emol.

Carmona afirmó que sus interlocutores coincidieron en que la isla enfrenta "el más peligroso, el más grave, el momento más serio de todo el proceso revolucionario", pues "el imperialismo ha creído que llegó la hora de no limitarse en nada".

El mandamás comunista enfatizó que se requiere que esté "más presente el tema de Cuba en la opinión pública" en Chile y en América Latina.

En ese contexto, el presidente del PC también relató que la delegación chilena participó de una ceremonia de homenaje a los 32 militares cubanos que murieron durante los ataques de Estados Unidos a Venezuela que culminaron con la captura de Maduro.

"Tuvimos un momento para rendir homenaje a los 32 que cayeron en cumplimiento del deber y resguardando a Maduro", detalló, señalando que cuatro de ellos están sepultados en el cementerio Colón de La Habana y el resto en sus regiones de origen.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó el jueves una orden ejecutiva que establece que Cuba "constituye una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior" de Washington.

La nueva medida llega tras el corte del suministro de crudo venezolano a La Habana anunciado tras la detención de Maduro.

Trump considera que el Gobierno cubano tiene los días contados desde entonces y sostiene que bloquear el suministro de petróleo a la isla provocará un cambio de régimen en un país desgastado ya por la crisis económica, energética y social.