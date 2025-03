Jadue como opción presidencial comunista genera anticuerpos en el oficialismo

A solo un día que la Administración del Presidente Gabriel Boric cumpla tres años de Gobierno, los partidos oficialistas se encuentran en discusiones internas respecto a la carrera presidencial.

Si bien la mayoría de las colectividades oficialistas –que aún no proclaman un abanderado- han señalado que se definirán en las próximas semanas, las expectativas están puestas en el Partido Comunista que tiene al excandidato presidencial y exalcalde de Recoleta Daniel Jadue en la lista, lo que genera anticuerpos en la alianza.

Por su parte, el diputado Diego Ibáñez (FA) reconoció que le costaría mucho votar por alguien que apoya a Nicolás Maduro, pero dejó la decisión exclusiva al PC, aclarando que "no puede existir ningún tipo de veto en las primarias".

"Cada partido tiene el legítimo derecho a llevar adelante la candidatura que sus bases determinen. A mí, en particular, no me representa Daniel Jadue, yo no votaría por él", afirmó.

No obstante, agregó el jefe de bancada del Frente Amplio que "no me parece que sea una cuestión que haya que discutir respecto si es pertinente o no si va a participar".

"Yo prefiero pronunciarme a favor de quién voy a apoyar que en contra de quién no, porque es una forma de hacer política más impositiva que en la descalificación", respondió el timonel comunista Lautaro Carmona.

En esa línea, declaró que "se pueden hacer muchas argumentaciones para justificar por qué no voto por tal o cual, hoy día puede ser el tema de Maduro, cuando todos saben que no es el tema que se está planteando en la primaria".

Otra de las cartas que baraja el PC es la actual ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara.

En las últimas mediciones, la ciudadanía destacó tres avances del Gobierno: las 40 horas, reforma previsional y el salario mínimo, iniciativas que son parte de la agenda laboral que estuvo a cargo la titular.

Al respecto, la secretaria de Estado señaló que "agradecemos la valoración ciudadana que se hace de esto. Ha sido uno de los sellos del Gobierno del Presidente Gabriel Boric y estamos muy contentos de haber podido avanzar de manera significa. Yo veo la política como un área más colectiva y de equipo, más que una carrera personal".

De todas formas, al ser consultada sobre la polémica por el apoyo al dictador venezolano por parte de la colectividad, declaró que "los temas de relaciones internacionales y las posiciones que tomar los partidos al respecto siempre son relevantes. Pero la discusión que se da en el PC, como militante yo la doy allá. Para mí el tema de los derechos humanos es fundamental en el país que sea".

Etcheverry y supuesto distanciamiento de Tohá

Por otro lado, la abanderada presidencial del PPD, Carolina Tohá, repuntó en las encuestas tras su irrupción en la carrera y de su salida del Gobierno, aumentando 9 puntos y llegó al 12% de apoyo en Pulso Ciudadano.

La exsecretaria de Estado aseguró este fin de semana que "hay quienes no fueron todo lo duro que se debía contra la violencia", en alusión a lo ocurrido el viernes cuando fue agredida por manifestantes.

Estas declaraciones fueron interpretadas por algunos sectores como una cierta distancia que Tohá tomó contra el sector gobernante.

Sin embargo, la ministra (s) vocera Aisén Etcheverry desdramatizó la situación y apuntó que "por supuesto que quienes están corriendo por candidaturas presidenciales pueden tener opiniones y decir: 'Miren, esto se podría haber hecho mejor' o 'si a mí me toca, voy a ir un poco más allá', eso es parte del debate político constructivo que tiene que darse, el problema no está en ese tipo de críticas".

"El problema está cuando las críticas se basan en diagnósticos errados, cuando confunden a la ciudadanía respecto de lo que se ha hecho o no, se basan en descalificaciones. Ahí nos tenemos que preocupar, porque eso daña el debate democrático", enfatizó.