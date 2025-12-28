Jadue respondió a Cristián Monckeberg: El "trabajo de masas" no es una amenaza

El exalcalde de Recoleta Daniel Jadue se refirió este domingo a los dichos del exministro Cristián Monckeberg (RN) en El Primer Café de Cooperativa, quien criticó al Partido Comunista por su anuncio a favor de un "trabajo de masas sistemático" durante el Gobierno de José Antonio Kast (Partido Republicano).

Fue el viernes cuando el otrora timonel de RN, consultado por el pronunciamiento del Comité Central del PC, lo catalogó como "una amenaza clara de lo que quieren hacer", pero aclaró que si el anunció fuese hecho por la DC, el PPD o el PS, entendería "que es una coordinación democrática respecto de utilizar diferentes herramientas para hacer oposición".

A través de una publicación en X, el exjefe comunal arremetió contra los dichos del exconstituyente: "Que Monckeberg diga que lo entendería si lo dijeran la DC, el PPD o el PS, pero no si lo dice el PC, revela el núcleo del problema: no le incomoda la movilización; le incomoda quién la conduce y qué proyecto social la inspira", expresó, citando columna de opinión propia que publicó en el medio El Despertar De los Trabajadores.

"Una oposición 'aceptable' para la derecha es la que se limita a los acuerdos institucionales, la que protesta sin tocar el poder económico, la que reclama sin organizar", manifestó el militante del PC.

Jadue fue más allá y planteó la implementación de un supuesto plan de cara al Gobierno de Kast: "Detrás de este escándalo fingido hay una estrategia política transparente: preparar el terreno para la represión preventiva. Si se instala que 'trabajo de masas' equivale a violencia, entonces cualquier huelga, toma, marcha o protesta puede ser presentada como parte de un plan subversivo", aseguró.

FA afirma que será una "oposición dialogante"

La diputada Emilia Schneider (FA) también abordó la declaración del PC y entregó detalles de la postura que adoptará su colectividad frente a la entrante Administración republicana: "El derecho a la manifestación pacífica son cuestiones esenciales en una democracia. Yo valido las movilizaciones y manifestaciones pacíficas de las personas", afirmó.

"Como Frente Amplio vamos a ser una oposición dialogante, que no le niegue la sal y el agua al Gobierno, que esté disponible para mejorarle la vida a los chilenos y chilenas, pero que no sea ilusa y que esté consciente de lo que representa José Antonio Kast. Vamos a estar vigilantes, alertas, y nos opondremos a cualquier retroceso en derechos, libertades y en garantías democráticas para las personas", adelantó.

En paralelo, y con el inicio del nuevo periodo parlamentario en el horizonte, el Partido de la Gente (PDG) y el Partido por la Democracia (PPD) han emergido como actores determinantes para lograr una mayoría de 78 diputados en la Cámara Baja, con la finalidad de asegurar el control de su mesa directiva.

"El PDG en este momento está en los trámites necesarios para ver qué es lo que más le conviene a la gente. Nosotros no brillamos por luces propias, tenemos un respaldo importante, son cerca de 2,5 millones de personas que creen en esta nueva visión de política. No podemos estar al margen de tener las alianzas necesarias para llevar lo más rápido posible estas soluciones imperiosas que la ciudadanía pide", indicó Ricardo Briones, diputado electo del PDG.

Por su parte, el diputado Jaime Mulet (FRVS) instó por la formación de un amplio pacto político: "Yo soy oposición al Gobierno de Kast, pero hay que buscar una manera integrada de hacer política desde el legislativo. La cosa funciona mejor integradamente, creo que es más justo y que la legislación y el reglamento de la Cámara interna buscan esa fórmula, y no quedar presos de la voluntad de una persona o de dos que muchas veces incluso se cambian de lado para dar una mayoría y quedarse con los cargos", sostuvo.

"Ocurrió en el periodo pasado, en donde hubo gente, algunos del PDG, que terminaron dando su voto en la medida que los metieran a ellos en las vicepresidencias, una cosa muy pedestre", fustigó el legislador.

Polémica por "amarre"

En el marco de la polémica discusión por la norma que el Gobierno integró en la ley de reajuste al sector público, que busca limitar los despidos de funcionarios y que ha sido catogada como "ley de amarre" por la oposición, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, convocó una reunión telemática para las 17:00 horas de este lunes, con la finalidad de abordar las diferencias.

El jefe de la billetera fiscal informó que en la instancia participarán asesores de parlamentarios opositores pertenecientes a las comisiones de Hacienda en la Cámara y el Senado, a quienes se les explicarán los alcances técnicos de la propuesta, que será ingresada el 5 de enero al Congreso.