La autocrítica del PC tras derrota de Jara: "Las causas son multifactoriales"

El Partido Cominista (PC) celebró este fin de semana el pleno de su Comité Central, donde el timonel Lautaro Camona abordó la derrota de la excandidata oficialista-DC, Jeannette Jara, señalando que la causas que terminaron en la victoria del republicano José Antonio Kast en el balotaje fueron "multifactoriales".

En el marco del reflexivo debate oficialista, Carmona explicó que la otrora abanderada del PC -quien no participó del encuentro- tenía un "legítimo y merecido derecho a recuperar capacidades y energía en estos días posteriores", y precisó que su excusa fue presentada con "mucha anticipación".

En ese sentido, el líder del PC reconoció que, pese a que se trató de una votación "histórica para el sector progresista del país" y "para cualquier liderazgo o representación de una militante comunista", el resultado concluyó con una contundente victoria del candidato republicano.

"Tenemos también que asumir que con ese mismo sentido de historicidad triunfó con una tremenda votación el candidato de la ultraderecha. Eso lo tenemos asumido, no pretendemos ni relativizar, ni eludir, ni evadir que el dato duro está ahí", enfatizó.

Respecto a los motivos de la derrota del progresismo, el timonel comunista indicó: "A nuestro juicio no hay un solo factor, y por consiguiente, afirmamos que las causas son multifactoriales, hay más de un elemento que contribuyó a esto".

"No cabe duda que jugó un papel también en esto la coordinación de partidos. Si hubo una intención o intensidad exactamente igual de cada uno, si cada uno entregó a plenitud sus capacidades para potenciar la campaña y la candidatura, y en ese plano, con mucho respeto, solamente anotamos que es un factor y esperamos con atención lo que sean los debates propios de cada partido", complementó.

La evaluación del PC

En ese sentido, el dirigente identificó debilidades en el programa propuesto por Jara: "Podríamos haber afinado en forma más clara y precisa, a ojos de los resultados, lo que fue nuestra plataforma programática como compromiso de futuro Gobierno, que lograra empatar, empatizar y relacionar las expectativas de la gente, de la mayoría, sobre todo los movimientos organizados, con las propuestas que estábamos haciendo desde la campaña presidencial", aseguró.

Finalmente, Carmona afirmó que existe "otro factor que ha estado presente que es el de la relación y la presencia de, porque es contemporáneo la candidatura presidencial, la campaña presidencial con el ejercicio de las tareas del Gobierno vigente del cual somos parte, el Gobierno del Presidente Gabriel Boric de la cual el PC es parte, así como la mayoría de los partidos que estaban en la coalición de campaña presidencial".

"Ahí hay dos o tres factores que también esperamos recoger de la evaluación que el Gobierno haga al respecto", cerró.