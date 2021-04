Partido Comunista: La candidatura de Jadue no es para negociar ni es un saludo a la bandera

El Presidente del Partido Comunista (PC), Guillermo Teillier, mostró su preocupación por algunas "voces de la oposición" que no están dispuestas a apoyar a Daniel Jadue, en la eventualidad de que gane unas primarias generales.

Luego de que la autoridad comunal fuera proclamado como aspirante a La Moneda en el comité central del PC, el timonel del partido explicó que buscarán que el alcalde de Recoleta gane la presidencia, pero aún no tiene clara la forma.

"Nosotros vamos a trabajar para que Daniel Jadue sea Presidente de Chile. No está hablando (Jadue) de un saludo a la bandera, ni estamos hablando de una candidatura para negociar", afirmó Teillier.

"Nosotros queremos tener garantías -explicó- porque se escuchan voces de otros partidos de que no estarían dispuestos a apoyar a nuestro candidato si él se impone en una primaria", lamentó Teillier.

"Es bastante complejo que participemos de una primaria si ya sabemos, de antemano, que hay un sector que estaría dispuesto a no apoyarlo", fustigó.

"NO PODEMOS EXCLUIR A NADIE"

Desde la DC, la diputada y jefa de campaña de la precandidata Ximena Rincón, Johanna Pérez, se mostró dispuesta al diálogo, aunque no escondió sus ganas de que Unidad Constituyente (PS, PPD, DC, PR) se hubiera fortalecido.

"Nosotros hemos dicho desde un inicio que nos gusta trabajar con los partidos que han estado del espacio donde hemos ido construyendo acuerdos, por ejemplo, el proceso constituyente. Nos habría gustado que Unidad Constituyente siempre hubiese podido mantener la unidad sin exclusiones", expresó la paralementaria.

"Sin perjuicio de eso creo que hoy día, en la situación en que se encuentra nuestro país, nosotros no podemos excluir a nadie", aclaró.

"SE PUEDE IMPULSAR UN HORIZONTE ANTI NEOLIBERAL"

En Convergencia Social valoraron la proclamación de Daniel Jadue como candidato presidencial, asegurando que se podría construir una propuesta antineoliberal.

"A pesar de nuestras diferencias, creemos que podemos construir un horizonte estratégico, al final, similar e impulsar ese horizonte anti neoliberal en toda la oposición para llevar a cabo las primarias amplias", señaló la timonel Alondra Arellano.

"Nosotros estamos en ese espacio para construir una unidad transformadora. Si eso no resulta, va a ser porque hay otras fuerzas que se declaran anti neoliberales cuando en realidad no lo son -aclaró Arellano- Eso es lamentable para la ciudadanía al final. De todas formas, nosotros no vamos a renunciar a tener un programa de transformación".