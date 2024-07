Dirigente republicana: "Ojalá el Partido Comunista no existiera en Chile"

La secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, manifestó en El Primer Café que "ojalá el Partido Comunista (PC) no existiera en Chile", pues es reivindica una ideología "que le hace mal a todo el mundo y lo hemos visto en distintos países donde gobiernan".

"Los únicos que han defendido a los violentistas que salieron a quemar Chile, que les hicieron honores en el Congreso en Santiago, de hecho fue (el militante del PC) Marcos Barraza y varios de sus amigos que los defendían", manifestó Hurtado.

La exintegrante de la Convención Constituyente recordó que en dicha instancia le tocó ser colega de Barraza y vio cómo en su sector "romantizaron la violencia y defendieron a todos estos energúmenos que salieron a quemar Chile".

Al ser cuestionada por Barraza, quien acusó que el Partido Republicano le gustan las sociedades violentas, Hurtado respondió que: "Nosotros por defender la tenencia de armas para que las personas honradas, trabajadoras, se puedan defender, eso no es querer la violencia, al contrario, es darle herramientas a las personas para que se puedan defender de aquellos violentos como los que defendía en algún minuto el PC".

PC: "No se puede naturalizar un discurso de odio tan violento"

El militante del PC y exconvencional constituyente Marcos Barraza respondió señalando que "no se puede naturalizar un discurso de odio tan violento como que un partido no exista, no deja de sorprenderme la magnitud de la violencia verbal".

"Es muy peligroso cuando se naturalizan discursos de odio tan violentos, porque ese es el fundamento después para violencias extremas como las que el Partido Republicano históricamente ha promovido en su versión más pinochetista", enfatizó el exministro de Desarrollo Social.

Barraza sostuvo que "Chile, a partir de esos discursos vivió una dictadura atroz, violenta, (así que el comentario de Hurtado) no lo puedo dejar pasar. Me parece que es tremendamente violento y habla de la perspectiva que tiene el Partido Republicano en términos de una sociedad muy violenta, muy excluyente".

"La negación de personas es lo más brutal que puede existir, es contrario a la Declaración Universal de Derechos Dumanos", fustigó el militante del PC, e hizo un llamado a enfrentar dichos discursos "con convicciones democráticas".