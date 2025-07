Kast responde a Matthei: "Nuestro adversario está al frente"

José Antonio Kast, candidato presidencial del Partido Republicano, respondió las duras declaraciones de la abanderada presidencial de Chile Vamos, quien acusó que ha sido blanco de una "campaña inmoral" en redes sociales y anunció que evalúa una posible querella.

Hoy, la exalcaldesa de Providencia cuestionó la "doble cara" que atribuye a los líderes republicanos y señaló que ella dice "las cosas de frente" y que no manda "a acuchillar a bots a acuchillar por detrás". Asimismo, durante un punto de prensa en Paine, la candidata catalogó a republicanos como "un grupo de matones".

Las campañas sucias por redes sociales, que hemos conocido por diversos medios, son un modo de actuar para algunos. Buscan destruir con mentiras desde el anonimato.



Denunciaremos esta campaña orquestada. No permitiremos que arruinen el futuro de Chile. Nuestro país y nuestra… pic.twitter.com/L1RtxUwszb — Evelyn Matthei (@evelynmatthei) July 28, 2025

Este lunes, José Antonio Kast se refirió a los duros términos de Matthei y enfatizó: "Nuestro adversario político y electoral está al frente, en el Gobierno, en la continuidad que ellos quieren darle a esta pésima gestión".

"También hemos señalado con mucha fuerza que cualquiera sea el candidato de la oposición al actual Gobierno que pase a segunda vuelta, va a contar con nuestro apoyo. En eso no nos perdemos, sea el candidato Parisi, sea el candidato Kaiser, sea la candidata Matthei, sea yo. Espero lo mismo de ellos", enfatizó el líder republicano.

En ese sentido, Kast señaló que cada uno de los candidatos de oposición "tendrá que hacerse responsable frente a Chile de sus actitudes, de sus posiciones".

"Nosotros en esto, vuelvo a insistir, no nos equivocamos. Nuestro adversario está al frente", reiteró.

Matthei manifestó este lunes que "a mí me han tratado como enemiga, lo cual me llama la atención porque hace cuatro años atrás cuando el entonces candidato Kast pasó a segunda vuelta, yo salí inmediatamente junto con Paula Daza a apoyarlo y esta es la forma que me tratan ahora".

"Hoy día -dijo- el tema de los respaldos mutuos no es el tema principal, el tema principal es: '¿Vamos a aceptar que un grupo de matones haga política de esta manera?'".

"Es bien difícil hacer alianzas con alguien que sonríe en la foto y te cuchilla por la espalda. Acá lo primero que hay que ver es si realmente somos capaces de cuidar la democracia o si vamos a tratarnos en la democracia como matones", cerró la candidata.