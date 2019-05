Lista de Maya Fernández pide resultados transparentes para integrar la mesa directiva del PS

Una diferencia de 89 votos entre los recibidos por hombres y mujeres en el recuento de las elecciones internas del Partido Socialista levantó suspicacias en la lista de Maya Fernández que, según los resultados parciales, se inclina ante la presentada por el actual presidente, Álvaro Elizalde.

En el conteo se hallaron 89 votos más para hombres pese a que debiesen ser cifras iguales en ambos géneros, dado que el voto es paritario y las papeletas que no traían preferencias en ambos géneros se declaraban nulos, por lo que desde la lista de la diputada pidieron garantías de resultados transparentes para integrar la mesa directiva.

"Si no hay pasos sustantivos para dar completas garantías del proceso electoral yo soy partidario de no participar de la mesa", sostuvo el diputado Manuel Monsalve, jefe de la bancada PS y representante de la lista de Fernández.

"Todo depende de algo que es bien básico para la convivencia: es que los datos sean reconocidos y validados por todos. Yo creo que los resultados hasta ahora no son completamente confiables", añadió el parlamentario.

"Creo que Maya (Fernández) va a tener la primera mayoría individual y cómo ese liderazgo se exprese en el pleno del Comité Central va a depender de cómo termine este proceso electoral, porque si hay transparencia total obviamente los resultados son validados por todos", concluyó el legislador.

En tanto, la senadora Isabel Allende, integrante de la lista de Elizalde y tía de la diputada Fernández, sostuvo que "es preocupante y es inconsistente porque cada militante tenía dos votos, por lo tanto, no debiera haber esa inconsistencia y hay que aclararlo absolutamente".

"Hay dos o tres anuncios de la otra lista que no comparto y que ojalá llamar a la calma, a la moderación. Ya terminamos las elecciones, aquí las pasiones hay que dejarlas a un lado, no hay que tirar el mantel, hay que conservar la calma. Aquí vamos a trabajar juntos mayorías y minorías. Tenemos demasiados desafíos y por lo tanto yo llamaría a la calma, a la moderación", remarcó.

De acuerdo con los estatutos de la colectividad la mesa directiva del PS está integrada tanto por la lista que gana como por la que pierde, no obstante Monsalve dijo que en estas circunstancias están pensando no hacer uso de este derecho.

Según el último recuento con el 75 por ciento de los votos, la lista de Elizalde se impone por 66 por ciento contra 33 por ciento, mientras Fernández vence en la votación individual con 4.414 votos contra 4.290 de Elizalde.

