El senador José Miguel Insulza evalúa renunciar a la mesa del Partido Socialista tras haber sido víctima de una funa al salir de una entrevista radial en Arica.

Según publica La Tercera, el parlamentario notificó su intención a través de un mensaje de WhatsApp enviado a dirigentes de la colectividad tras el hecho ocurrido el viernes pasado.

"Me acaban de funar en la Puerta de Radio Cappísima en Arica. Me arrojaron pintura y me escupieron, mientras gritaban 'Insulza traidor' (...) Entregaré mi renuncia indeclinable a la mesa del partido y al comité central cuando vuelva a Santiago. Creo que es lo mejor para todos", escribió el ex ministro.

La postura de Insulza al justificar la represión por evadir el pago del Metro fue uno de los puntos que causó rechazo al interior de la colectividad y que derivó en la funa realizada por militantes del mismo partido.

Así lo deja claro una denuncia interpuesta el 21 de octubre por dirigentes del PS en Concepción, liderados por Daniel Jana, quienes lo acusaron de cometer "graves infracciones a los principios, ética y estatutos del Partido Socialista de Chile".

Aunque ese día planteó su disposición a dejar la colectividad, Insulza no ha hecho efectiva su renuncia al partido, ya que aún no ha tratado el tema con el presidente Álvaro Elizalde.