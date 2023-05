Vodanovic: "El PS jamás llamará en democracia a un levantamiento popular"

"Jamás el PS en democracia va a llamar a un levantamiento popular, porque somos los primeros en reconocer los resultados de una elección. Vamos a luchar por volver a ser una mayoría social y política importante en el país desde el progresismo y también que en el proceso constitucional vamos a ser artífices de los acuerdos".

De esta manera la timonel socialista, la senadora Paulina Vodanovic, tomó distancia de los cuestionados dichos del secretario general de la cartera, Camilo Escalona, quien hizo un llamado a "unirse para frenar la regresión conservadora" tras el triunfo del Partido Republicano en la elección del Consejo Constitucional.

"Hace 40 años, el pueblo chileno, mediante las protestas nacionales, supo levantarse unido en contra de la dictadura. Hoy, nuevamente debe unirse para frenar la regresión ultraconservadora", fue la publicación subida por Escalona hace un par de días en sus redes sociales y que recibió, de manera transversal en la oposición, diversas críticas.

La situación fue abordada por Vodanovic, quien aseguró que "la polémica que se dio a raíz de ese tuit es lo complejo, más que las palabras mismas. Los 40 años de las primeras manifestaciones que se hicieron en contra de la dictadura, hay que recordarlos como un hecho en el cual la ciudadanía se organizó para terminar con un gobierno autoritario".

"Lo que me preocupó fue la lectura que se empezó a hacer en internet, en las redes sociales, en la que se señalaba que había una actitud antidemocrática del PS", advirtió la líder de la cartera, según consignó El Mercurio este domingo.

"TENEMOS UN RESPETO SANO POR LA DEMOCRACIA"

En esta línea, dio cuenta que en el Partido Socialista cuentan con "una vocación democrática incuestionable, que nace producto de diferenciarse de otras fuerzas políticas que no valoraban, como lo hacemos nosotros, la democracia".

"Ya el tuit se hizo y a mi me importa, como presidenta del partido, que quede claro cuál es la posición política del PS en este punto: nosotros no rechazamos a la democracia, tenemos un respeto sano por ella y nuestra participación en el proceso constitucional", puntualizó Vodanovic.

De todas maneras, la abogada explicó aunque la relación con los tiempos de dictadura no fue la correcta, lo que Escalona trató de explicar fue "un llamado a la unidad de todas las fuerzas progresistas no solo en la nueva Constitución, si no que para colaborar en las acciones del Gobierno y poder tener una acción legislativa que sea fructífera".

La polémica declaración de Escalona, según informó el medio antes citado, fue también abordada por la comisión política del PS dada las interpretaciones "erróneas" que se estaban dando, por lo que se planteó ser más "prudentes" en este tipo de dichos.