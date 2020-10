Heraldo Muñoz: Este es un gobierno que fracasó y que no tiene agenda

El presidente del PPD, Heraldo Muñoz, aseguró en Cooperativa que el Gobierno de Sebastián Piñera "fracasó" y aseguró que existen grupos con intenciones anárquicas tras el vandalismo del último domingo en la capital.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el ex ministro sostuvo que "en términos generales, yo creo que este es un gobierno que fracasó, que no tiene ya agenda y que por la incompetencia del manejo de lo que sucedió, tanto después del 18 de octubre como de la pandemia, francamente ya no tiene más que hacer".

"Tendría que administrar simplemente el país de aquí a las próximas elecciones y en el intertanto yo creo que se ha demostrado que el modelo de desarrollo está absolutamente agotado, esto no da para más", añadió.

Para Muñoz, "todas las chilenas y chilenos, sin excepción, tenemos que encontrar un nuevo modelo de desarrollo que apunte hacia un estado de bienestar, lo que vemos en países de Europa, en Nueva Zelanda, Australia, Canadá, países que han construido una protección social para todos sus conciudadanos".

Protestas del 18 de octubre

En relación a los hechos ocurridos durante este domingo en la conmemoración del estallido social, el ex canciller recalcó que "quiero partir valorando las manifestaciones pacíficas durante la mayor parte del día en Plaza Italia, ahí habían celebraciones casi familiares, alegres, pacíficas e incluso también en la noche en Plaza Ñuñoa, la CUT, los trabajadores, la mesa social, llamaron a manifestarse pacíficamente, con distancia social, con alcohol gel".

"La más firme condena a la violencia, a los saqueos, a la quema de iglesias por parte de muy pequeñas minorías e incluso con combates entre barras bravas (...) representa a una ínfima minoría", sostuvo.

Muñoz destacó que "esos grupos minoritarios secuestraron la protesta pacífica del día 18 de octubre y creo que la mayoría ha protestado de forma responsable y pacífica y merecen todo nuestro respeto".

"Parte de estos grupos pequeños no tienen ningún interés en el plebiscito y su agenda es más bien anárquica, pero la enorme mayoría está por la paz y canalizar su malestar votando el próximo domingo", puntualizó.